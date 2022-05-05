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軒郁+孫藝珍 商機無限大

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

國內知名保養保健品牌電商軒郁國際(6703)，在孫藝珍結婚前夕推出全新的m2超能膠原飲，推出不到1個月已銷售逾萬盒，將推升今年業績成長。

軒郁表示，公司與孫藝珍洽談超過兩年的時間、並經過18個月的反覆測試，終於在她結婚前夕推出全新的m2超能膠原飲。今年剛滿40歲的孫藝珍保持青春的秘密就是持之以恆的運動與長年補充膠原蛋白的習慣，孫藝珍表示希望台灣的觀眾也會喜歡她最愛的m2超能膠原飲。

軒郁國際旗下機能保健食品品牌「m2輕次方」，繼之前請到國內藝人謝金燕代言、熱銷千萬盒的power shake超能奶昔後，今年再推出年度重量級新品m2超能膠原飲，由於請到孫藝珍代言，今年將再創造銷售佳績。

軒郁國際品牌處長楊婷婷表示，台灣膠原蛋白市場1年有百億商機，此次公司推出的m2超能膠原飲與韓國知名膠原大廠合作，選用超小分子海洋膠原，吸收更快，隨著新品上市，軒郁國際去年營收逆勢以13.55億元創新高，獲利更成長17%，EPS 6.84元。今年新增孫藝珍代言業績有望挑戰歷史新高峰。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1488期】

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