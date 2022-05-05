誰打入寧德時代擁題材？

【撰文／陳子榕】

台股四月份最後兩個交易日連續上漲，外資轉賣為買，加上KD低檔黃金交叉，似乎有轉趨樂觀的氣氛，但偏偏大盤日、週、月線全數收黑，美股道瓊上週五又狂瀉近千點，尤其那斯達克、費半跌幅都超過4%，五月份除了有聯準會升息縮表，外界也傳出俄羅斯有可能在5/9「勝利日」向全球納粹宣戰，更警告核武及第三次世界大戰爆發，加上本土疫情尚未登頂，在在使得五月盤勢仍舊承壓。

電動車領頭羊特斯拉在不久前公布財報，營收年增81%、毛利率32.9%創新高，奪得所有目光，但其實還有一個更值得重視的訊息，那就是特斯拉首次揭露旗下電動車所使用的電池。原本特斯拉電動車都是採用三元電池(鎳鈷錳，NCM)，但從最新公布的結果來看，磷酸鐵鋰(LFP)電池採用已經大幅提升，幾乎占了第一季生產汽車數的一半，特斯拉第一季交車量達31萬輛，而且馬斯克已經宣告未來標準車款都將採用磷酸鐵鋰電池。

特斯拉會做出這種改變，主要原因就在於鎳鈷這些原料價格近年漲翻天，俄烏戰爭更讓原料取得困難，相較之下，磷酸鐵鋰的性價比就被凸顯，就連台積電(2330)也已經決定要將機房供電改採磷酸鐵鋰電池，磷酸鐵鋰電池有望進一步成為市場主流，預估2024年磷酸鐵鋰和三元電池裝機比例將由3：7轉變為6：4，相關族群個股中長線營運動能強勁。

像是鴻海(2317)跨足電動車十分積極，除了成立MIH打造生態圈，並投資美國電動皮卡新創公司Lordstown，鴻海董座劉揚偉就宣告今年電動車發展會以電池為主軸，尤其是磷酸鐵鋰、固態電池及上游材料，完全搭上未來主流。