網通逆勢創高 將成下波主流

【撰文／王榮旭】

大盤自元月創高18619後持續修正，先前提到指數短線已轉空，何時落底需留意成交量能及融資餘額，4/27指數再破底到16219，4/29雖跳空大漲172.8點，技術線型出現島狀反轉，融資連減三日達121億，但連假過後首日成交量縮到僅剩1808億，代表市場資金仍相對保守，緊接4月營收即將公布，加上FED利率會議升息態度未明朗，在一連串利空測試前，持股宜汰弱擇強，降低持股因應。

指標股神準再創新高

元月以來跌幅最深的中小電子最先反彈，高價IC如矽力、信驊、力旺自低點強彈兩成，先前提到抄底跌深電子不如選擇布局型態相對強勢的車電及網通族群，2021年美國拜登通過基礎建設法案，其中650億美元投入用來提升家庭寬頻網路計畫，加上疫情改變生活型態，連網變成民生必需品，消費者追求更快速更穩定的上網速度，帶動家中網通規格升級需求。加上網通IC舒緩，國內網通股營收大跳升，指標股神準3月營收11.78大創新高，股價自108.5元漲到208元，漲幅9成，漲多休息回測月線後再創高，帶動族群隨後而上。智易3月營收36.24億，月增10.37%，年增6.55%，去年全年獲利8.6元，今年獲利有望挑戰一個股本，元月創高139元後進入整理，4月投信大買1.3萬張，股價有機會挑戰前高。