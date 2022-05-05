快訊

美國升息2碼央行跟進？ 牽動台灣民眾荷包6大關鍵一次看

「行走費洛蒙」瘦子宣布閃婚 曬合照甜喊：這是我前女友

大盤量縮測底 該選誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

【撰文／王榮旭】

亞洲疫情持續延燒，面對中國採取強硬採「封閉式管理」政策，眾多企業被迫停工，電子業面臨供應鏈斷鏈危機，尤其上海封城已超過一個月，雖然部分重點行業已復工復產，但加上五一長假，估計短時間上海港塞港仍難消化，航運龍頭馬士基調升財測，看好海運價格漲勢持續到第二季，國內航運股受惠，長榮受惠新船不斷加入，運力高達150.96萬TEU，今年Q1營收1708億優於去年第四季1560億，Q1財報可望繳出好成績，單季獲利有望超越去年Q4的15元，投信同樣看好航運財報，四月以來持續買進共1.27萬張，股價站穩150元大關後轉強持續上攻。

航空雙雄喜迎急單需求，走勢優於大盤

航運塞港最快下半年才有望逐漸舒緩，供應鏈為了因應缺料危機，空運喜迎時效性急貨需求，國內航空雙雄同樣看好，長榮航8架全貨機已全部到位，Q1營收達300.9億，年增52.91%，股價已創歷史新高來到37.6元。華航(2610)貨運營收比重更高達8成，去年第四季受惠貨運價量俱揚，單季獲利達1.39元，今年Q1營收372.38億，年增33.99%，3月已交一架777全貨機，全年共新增兩架貨機，貨運動能再提升，加上下半年有望解封，有望帶動客運復甦，今年全年獲利有機會挑戰4元水準，本益比僅7倍左右，股價落後長榮航高達5元以上，有機會落後補漲。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1488期】

延伸閱讀

蔡明彰觀點：解封及旺季 航運波段行情展開

台指期 慎防短期波動

華航、長榮航 認購夯

疫情再度崛起 塞港讓供應鏈更緊繃

相關新聞

軒郁+孫藝珍 商機無限大

國內知名保養保健品牌電商軒郁國際(6703)，在孫藝珍結婚前夕推出全新的m2超能膠原飲，推出不到1個月已銷售逾萬盒，將推升今年業績成長

誰打入寧德時代擁題材？

台股四月份最後兩個交易日連續上漲，外資轉賣為買，加上KD低檔黃金交叉，似乎有轉趨樂觀的氣氛，但偏偏大盤日、週、月線全數收黑，美股道瓊上週五又狂瀉近千點

網通逆勢創高 將成下波主流

大盤自元月創高18619後持續修正，先前提到指數短線已轉空，何時落底需留意成交量能及融資餘額，4/27指數再破底到16219，4/29雖跳空大漲172.8點

大盤量縮測底 該選誰？

亞洲疫情持續延燒，面對中國採取強硬採「封閉式管理」政策，眾多企業被迫停工，電子業面臨供應鏈斷鏈危機，尤其上海封城已超過一個月

趁回檔布局低估股：矽格

加權指數自元月創高18619後進入整理，4/27最低來到16219點，下跌2400點，跌幅將近13%，再看櫃買指數自高點238.92跌到188.1，下跌50.82，跌幅達21%

電子業績股PK黑天鵝

2022年的變數不斷，4大黑天鵝壟罩全球資本市場，目前都無解，美國經濟數據開始出現衰退，新訂單、生產與僱傭指數成長放緩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。