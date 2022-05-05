大盤量縮測底 該選誰？

【撰文／王榮旭】

亞洲疫情持續延燒，面對中國採取強硬採「封閉式管理」政策，眾多企業被迫停工，電子業面臨供應鏈斷鏈危機，尤其上海封城已超過一個月，雖然部分重點行業已復工復產，但加上五一長假，估計短時間上海港塞港仍難消化，航運龍頭馬士基調升財測，看好海運價格漲勢持續到第二季，國內航運股受惠，長榮受惠新船不斷加入，運力高達150.96萬TEU，今年Q1營收1708億優於去年第四季1560億，Q1財報可望繳出好成績，單季獲利有望超越去年Q4的15元，投信同樣看好航運財報，四月以來持續買進共1.27萬張，股價站穩150元大關後轉強持續上攻。

航空雙雄喜迎急單需求，走勢優於大盤

航運塞港最快下半年才有望逐漸舒緩，供應鏈為了因應缺料危機，空運喜迎時效性急貨需求，國內航空雙雄同樣看好，長榮航8架全貨機已全部到位，Q1營收達300.9億，年增52.91%，股價已創歷史新高來到37.6元。華航(2610)貨運營收比重更高達8成，去年第四季受惠貨運價量俱揚，單季獲利達1.39元，今年Q1營收372.38億，年增33.99%，3月已交一架777全貨機，全年共新增兩架貨機，貨運動能再提升，加上下半年有望解封，有望帶動客運復甦，今年全年獲利有機會挑戰4元水準，本益比僅7倍左右，股價落後長榮航高達5元以上，有機會落後補漲。