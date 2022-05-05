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趁回檔布局低估股：矽格

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

加權指數自元月創高18619後進入整理，4/27最低來到16219點，下跌2400點，跌幅將近13%，再看櫃買指數自高點238.92跌到188.1，下跌50.82，跌幅達21%，上櫃跌幅超過上市，先前我提醒中高價IC設計本益比過高，終究面臨修正，如矽力-KY自高點5490元跌到2385元腰斬，今年獲利估75元，從先前超過70倍修正到30左右，我認為仍是高估，更何況某些股沒有獲利，僅憑市場資僅炒作就飛上天，股價終究會被打回原形。

矽格、台星科營運優預期，股價表現強勢

FED為了力抗今年物價通膨快速飆升，升息+縮表勢在必行，FED表示5月起升息2碼，這本來都在預估當中，且未來會升息到3%，加上台幣貶值外資持續提款，今年上半年賣超金額已超過7500億，力道更甚前兩年，而台幣貶值受益的電動車、汽電零、低估電子股是實質利多，我認為高估股縱然有跌深反彈，逢高仍是站在賣方。但低估且具成長股則不在此限，像是上期看好的台星科業績

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1488期】

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