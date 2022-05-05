電子業績股PK黑天鵝

【撰文／張文赫】

2022年的變數不斷，4大黑天鵝壟罩全球資本市場，目前都無解，美國經濟數據開始出現衰退，新訂單、生產與僱傭指數成長放緩，4月ISM製造業指數下降至55.4，已連兩月下滑，不僅遜於市場預期的57.6，也低於3月前值57.1，為2020 年來最低水準；中國4採購經理人指數降至47.4，已經跌至了2020年2月武漢第一波疫情以來的最低值，全球高通膨的問題也無解，美國十年期公債殖利率破3%，科技股低迷，5/5 FOMC幾乎確定會升息兩碼，6、7月可能也會持續升息兩碼。而台股進入法說會車輪戰，很多Q1業績極佳的電子股繳出好成績，並且展望Q2還能成長，幾乎都腰斬的電子股到底跌夠了嗎?能否先迎來一波像樣的反彈，力抗2022年的4隻黑天鵝。

聯電產品組合優化Q2繼續成長

台股能守住去年10月低點16162，最大的功臣不是護國神山台積電，反而是二哥聯電(2303)繳出Q1 EPS 1.63元、毛利率43%優於市場的業績，並且更看好Q2展望，預估晶圓出貨季增約4~5%，平均售價將再漲3~4%，量價齊揚，毛利率預估續攀至45%，產能利用率維持100%，推估Q2營收表現可望比Q1成長4~9%，EPS將來到1.8元左右。