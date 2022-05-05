蔡明彰觀點：解封及旺季 航運波段行情展開

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，受通膨、升息、戰爭三大利空衝擊，台股4月重挫1,100點，繼2020年3月新冠疫情最嚴重狂跌1,584點之後，再次單月下跌1,000點，不過每次大跌千點，隔月大反攻，2020年4月上漲1,284點，所以5月台股可望跌深反彈。

以樂觀的情境分析，台股從16,219點波段低點，有機會反彈1,000點，目標價17,200點，但必須滿足一連串的條件。

首先，5月5日的FOMC宣佈升息二碼及公佈每月上限950億美元的縮表計劃，台股利空出盡，當天要開高走高，並且成交量放大，不可以留很長上影線，收出黑K。

其次，5月11日美國發佈4月CPI，必須較3月的8.5％下降，判斷油價回落及二手車價格下跌，照理4月CPI不會再創40年新高。

不過，民眾出遊及房租上漲，通膨仍居高不下，如果4月CPI不再創新高，雖未必是通膨拐點，但會給予美股及台股喘息空間，建議投資人不要在5月5日聯準會升息二碼利空出盡就立刻搶跌深電子股的反彈，要等待5月11日發佈的4月CPI，確定沒有高於8.5％，再介入。

萬寶投顧蔡明彰強調，現階段搶跌深電子股反彈，操作難度很高，將腹背受敵。

一方面，電子指數今年來已連跌4個月，累積套牢籌碼空前龐大，這是2008年金融海嘯之後，電子股套牢最嚴重的一次，所以一旦出現跌深反彈，股價漲到某個程度，就會面臨上漲層層的解套賣壓。

這個情況不是台股的電子股，美股科技股也是如此，那斯達克4月大跌13.3％，跌幅創2008年金融海嘯來最大，說明美股科技股套牢一大堆籌碼。再看費城半導體指數狀況更不妙，今年才過4個月，已完全吃掉2021年全年漲幅，暗示今年下半年起全球疫情大解封，半導體過去二年的疫情紅利消失，半導體景氣高峰在今年上半年，明、後年可能供過於求。

萬寶投顧蔡明彰強調，如果疫情紅利消失，科技股將走下神壇，「江湖出來混的總是要還」。許多科技股將揮別過去二年暴利的時代，今、明二年起逐漸回到2020年以前正常獲利的水準，可是目前的股價雖已下跌一段，但仍遠高於疫情前的平均價位。

結論，科技股股價最大的威脅不是解套賣壓，而是疫情紅利消失後的長期籌碼鬆動。

處於今年科技股大調整之中，有競爭力的績優股也會重挫，但終會再回升，但發機會財的公司，一輩子無法重返榮耀，今年這波電子股的大跌已動搖長期持股信心，因此會利用5～6月的跌深反彈趁機減碼。

萬寶投顧蔡明彰強調，智慧型手機是最普及的消費電子產品，也是最受惠過去二年疫情紅利的族群，但今年終端需求下滑，明年恐也不樂觀，遠距商機退燒已具體反映在智慧型手機零組件的財報上，穩懋(3105-TW)第一季EPS 2.08元，2020年平均一季3.86元，2021年平均一季3.22元，顯然獲利已在衰退。

此外，預計立積(4968-TW)第一季只賺300萬元，損益兩平，靠匯兌業外收益，EPS僅0.04元。璟德(3152-TW)第一季EPS僅1.16元，毛利率創歷史新低，手機需求減少。

大立光(3008-TW)第一季EPS 41元，若扣除40％來自匯兌，本業EPS僅24元，大立光為昔日股王，但目前失守2016年指數7,200點的起漲價位1,790元，大立光的例子警告，目前千金的高價電子，若景氣反轉將跌到不可思議地步。

萬寶投顧蔡明彰強調，疫情解封，全球民眾改變消費習慣，就會對各個產業景氣造成多空拐點。電商亞馬遜第一季意外虧損，線上影音網飛(Netflix)訂閱客戶大減。反之航空業財報及財測傳利多，信用卡Visa、萬事達卡業務上升，住宿Airbnb財報優於預期，說明疫情解封，民眾出遊消費增加，但排擠遠距商機了，雖然台灣尚未解封，但台股上市公司做全世界生意，股價會立刻反映。

萬寶投顧蔡明彰強調，從過去二年確診清零到未來與病毒共存，解封成股市最有票房的題材。

航運股涵蓋貨櫃輪、散裝輪、航空、陸運，成解封受惠股。台股4月重挫千點，但航運逆勢收紅，月KD黃金交叉，航運指數2020年3月最低44點，2021年7月最高401點，大漲8.1倍，漲多休息，迄今整理10個月。如今，波段行情再次展開，BDI指數迄4月連三紅，表示旺季啓動，歐盟禁運俄羅斯煤炭在8月生效，8月前全球搶運煤炭加上糧食危機的運輸需求，相關散裝輪夏季行情會很可觀。

煤炭與海岬型散裝輪有關，旗下全數海岬型的中航(2612-TW)週三漲停，與糧食有關的巴拿馬型慧洋-KY(2637-TW)第一季EPS 3.59元，優於預期，若站穩100元，將對四維航(5608-TW)、台航(2617-TW)、新興(2605-TW)低價、低本益比散裝輪，形成比價空間。

不要小看BDI連三紅的旺季威力，2020年12月到2021年2月連三紅，如果在2021年2月低點買進散裝輪龍頭裕民(2606-TW)31.3元，7月高點96.4元，大漲二倍。

貨櫃三雄股價已發生重大變化，長榮(2603-TW)取代萬海(2615-TW)成航運股王，長榮超車萬海只是開始，未來價差再拉大也不要訝異。

為何萬海價位去年最高353元，比長榮233元，高出120元，最主要萬海股本244億元，僅長榮529億元的一半，萬海去年EPS 42元與長榮45元，差距不大，萬海贏在股本比較小，但今年長榮現金減資6元，期末股本降至212億元，萬海今年配發1.5元股票股利，期末股本膨脹到280億元，變成長榮股本小於萬海。

今年除權息前，長榮EPS保守估50元，萬海估48元，除權息後，長榮今年EPS估125元，萬海估42元，明顯長榮大於萬海，結論長榮取代萬海成股王，有根本的背景。

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