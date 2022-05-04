電動車電池材料擁利多題材

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股4月份最後兩個交易日連續上漲，外資轉賣為買，加上KD低檔黃金交叉，似乎有轉趨樂觀的氣氛，但偏偏大盤日、週、月線全數收黑，美股道瓊上週五又狂瀉近千點，尤其那斯達克、費半跌幅都超過4％，5月份除了有聯準會升息縮表，外界也傳出俄羅斯有可能在5/9「勝利日」向全球納粹宣戰，更警告核武及第三次世界大戰爆發，加上本土疫情尚未登頂，在在使得5月盤勢仍舊承壓。

電動車領頭羊特斯拉在不久前公布財報，營收年增81％、毛利率32.9％創新高，奪得所有目光，但其實還有一個更值得重視的訊息，那就是特斯拉首次揭露旗下電動車所使用的電池。原本特斯拉電動車都是採用三元電池(鎳鈷錳，NCM)，但從最新公布的結果來看，磷酸鐵鋰(LFP)電池採用已經大幅提升，幾乎占了第一季生產汽車數的一半，特斯拉第一季交車量達31萬輛，而且馬斯克已經宣告未來標準車款都將採用磷酸鐵鋰電池。

特斯拉會做出這種改變，主要原因就在於鎳鈷這些原料價格近年漲翻天，俄烏戰爭更讓原料取得困難，相較之下，磷酸鐵鋰的性價比就被凸顯，就連台積電(2330-TW) 也已經決定要將機房供電改採磷酸鐵鋰電池，磷酸鐵鋰電池有望進一步成為市場主流，預估2024年磷酸鐵鋰和三元電池裝機比例將由3：7轉變為6：4，相關族群個股中長線營運動能強勁。

像是鴻海(2317-TW)跨足電動車十分積極，除了成立MIH打造生態圈，並投資美國電動皮卡新創公司Lordstown，鴻海董座劉揚偉就宣告今年電動車發展會以電池為主軸，尤其是磷酸鐵鋰、固態電池及上游材料，完全搭上未來主流。

鴻海股價經過長時間整理，股價在100元附近形成強力支撐，技術面成功收復5、10日線，日KD低檔黃金交叉，法人連續兩天買進逾3,600張，鴻海今年也將專注在高階及利基型產品，尤其CSP(雲端服務供應商)，除了將推升營收獲利成長，股價也有望走出補漲行情。

另外，PCB龍頭臻鼎-KY(4958-TW)供應特斯拉Model X、Model S車用軟板，旗下子公司鵬鼎第一季成績亮眼，稅後純益達人民幣5.93億元，臻鼎-KY將認列19.03億元獲利，貢獻第一季EPS 2.01元；因市場需求增溫，臻鼎-KY今年持續擴產BT、ABF等IC載板產能，預估今年IC載板資本支出高達150億元，整體資本支出也將超越去年的311億元。

我在4/15臻鼎-KY股價拉回短期均線以下時為大家推薦，股價拉高後出場，待股價重回季線附近再度建議進場，來回操作下累計漲幅達13％，法人從3月中旬以來積極買超臻鼎-KY逾33,000張，而隨著新產能逐步開出，臻鼎-KY今年營收、獲利估有雙位數成長，股價也將有所表現。

萬寶投顧陳子榕指出，另外，不少投資人因為台股操作難度增加改買ETF，但是今年以來台股修正了1,626點，所有台股基金也慘遭虧損，績效全數負報酬，可知ETF並非萬靈丹，投資人仍應謹慎。

明基材(8215-TW)雖然面板市況趨弱，但明基材以TV、監視器為主，受影響不大，第二季偏光板產品線滿載，而電池隔離膜去年開始出貨日本之後，相繼還有大陸、泰國等地訂單進入，加上俄烏戰爭推升旗下止血產品需求大增，預估第二季非偏光板營收占比就能突破2成；看好電動車市場，蕪湖廠電池隔離膜擴產進度不變，預計第三季產能開出，產能將由目前4千萬米平方提高至1億米平方；另外，蘇州廠處分將於下半年完成，預估將可貢獻EPS約2元。

康普(4739-TW)為電池正極材料廠，受惠動力電池材料及原料金屬銷售增加，3月營收10.31億元，年增62.37％，已連續三個月刷新單月營收新高紀錄；康普增加長單比重，並調漲代工費，今年硫酸鎳將擴增3成、硫酸鈷擴產2倍，第二季硫酸鈷完成驗證出貨將持續挹注營收向上；康普的鎳材料採購分散，安全庫存無慮，除了電子級硫酸產品打入台積電先進製程，歐洲車廠訂單亦持續湧入，預估今年營收獲利將有明顯成長。

立凱-KY(5227-TW)為磷酸系鋰電材料製造商，3月營收5,592萬元，月增469％、年增147％，第一季營收1.06億元，年增137％；立凱-KY積極投入電池、儲能相關認證，目前已有日本、歐洲訂單進入量產，後續還有10個客戶正在進行不同認證階段；此外，台積電機房供電改採磷酸鐵鋰電池，立凱-KY將有望受惠。

當然，還有一些好股在指數往下修正之下，選具基本面佳且具籌碼優勢的好股，包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險