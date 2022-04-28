WiFi-6換機潮 網通股大成長

【撰文／陳子榕】

台股已經跌破三月低點16,764點，使得原本預期的雙底型態破壞，接下來恐再回測去年10/5的16,162低點，當然指數不會直接回落，但是反彈就是減碼、汰弱留強，因為美國鷹派升息持續施壓科技股，尤其大陸疫情衝擊供應鏈，俄烏戰爭引發通膨繼續擴散威脅經濟成長，對科技股都是重重壓力，短線上宜盡量避開，尤其是IC、蘋概族群，可以等待落底訊號出現再進場。

最近在俄烏戰爭中雙方軍火大車拚，烏克蘭多次使用無人機立下戰功，美國也將提供烏克蘭120架以上的「鳳凰幽靈」無人機系統，頓時間讓無人機成為關注焦點，而在近期登場的「智慧城市論壇」上，交通部也號召業界要成立「台灣無人機大聯盟」，就是看準無人機未來發展，因為美國NASA提出的城市空中交通(UAM)規劃將為人類運輸史帶來創新革命，預估21世紀末就會有23,000輛的空中計程車載著人們飛來飛去，2025年開始全球無人機就會以倍數速度跳躍成長。

而這種創新革命發展正好為科技產業帶來一個全新的出海口，前景不可限量，國內上市公司漢翔(2634)、雷虎(8033)都已經有研發出多款無人機創新應用服務，其中雷虎去年拿下中華電信5,000萬救災無人機大單，今年再搶攻軍用通訊、展演無人機市場，另外，中光電(5371)也發展出智能機器人導入AI技術，成為日本KDDI及韓國LG U+兩大電信商策略夥伴。4/7為大家推薦了漢翔，股價不畏大盤重跌，短線漲幅高達19%。