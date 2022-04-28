確診人數激增 防疫生技股怎麼選？

【撰文／張文赫】

本土疫情狂燒，每天的確診人數激增，本土確診人數已接近萬人，且仍在往上增加的情況，依據台灣過去防疫經驗，再參考香港及紐西蘭的染疫率，預估台灣的染疫率為15%，約達345萬人，高峰將落在5~7月，防疫生技股再度成為盤面上的焦點。

檢測試劑漲第一波

不過這波防疫概念股不再是清潔用品、口罩相關的，而是偏向生技族群，領先上漲的由檢測試劑帶頭，包括泰博、瑞基、寶齡富錦、ABC-KY 股價都創下波段新高，雖然Omicron病毒致死率不高，但是傳播力很強，政府已經定調「類普篩」方向，檢測試劑需求帶動相關廠商營收獲利上漲。

泰博3、4 月營收可望突破 5 億元，挑戰同期新高。瑞基為國內主要 PCR 檢測試劑供應廠商，旗下新型冠狀病毒檢測試劑，除了供應給國防單位外，也導入國內 93 間合格特約檢驗單位，並透過經銷商供應各大醫院；近期更感受到訂單量明顯增加，有助上半年營收優於去年同期。