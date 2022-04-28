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電子法說喜憂參半
【撰文／張文赫】
全球股市面對四大黑天鵝一籌莫展，(1)美國非常鷹派的升息方向、(2)高通膨、(3)中國清零封城、(4)烏俄戰爭持續，對總體經濟產生嚴重的影響，終端消費更是一大問題，中國又是電子零組件的重鎮，現在也出現斷鏈的問題。
美國四大指數持續破底，連帶台股一同走弱創下10月以來新低，市場寄望美國超級財報周能有繳出振奮人心的業績，但喜憂參半，而台股的護國神山台積電Q1法說會繳出優於市場的業績，EPS 7.82元、毛利率55.6%，但股價卻是破底到526元，本益比已經回到17.5倍，外資強力的賣超，更壓縮了電子股的空間。
雖然不管是總經面、消息面，還是籌碼面都不盡理想，但股價跌深就是最大的利多，必須了解搶反彈時那些個股可以搶，那些個股可能只是弱勢反彈，就從最近的電子法說會車輪戰中，嗅出端倪。
Netflix股價暴跌的啟示
美國串流媒體平台Netflix因2020、2021年疫情爆發，大家居家生活，使得業績極速成長，但隨著全球多數國家解封，回歸過去疫情前的生活模式，Netflix今年Q1財報接露後，統計共流失20萬訂閱用戶，預期Q2將再流失200萬付費訂閱戶，使股價暴跌，這就表示遠端商機紅利已經結束了，過去會紅的WFH概念股，現在會是業績衰退最快的族群。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1487期】
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