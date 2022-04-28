車電及網通相對抗跌 成下波電子主流

【撰文／王榮旭】

櫃買指數自今年見高後一路走跌，自高點統計至4/26低點跌幅達18.6%，櫃買跌幅近兩成，股性最為活潑的中小電子為此波拉回重災區，尤其中高價IC設計跌幅達3成以上甚至腰斬，倘若要操作電子，恐怕不是抄底跌深電子，尤其是下半年有產能過剩疑慮的族群，短線縱然有漲仍以反彈視之，反觀電子股車電及網通族群相對有守，待大盤回穩後，型態相對強勢的族群將是下一波操作主流。

手機及電腦銷貨疲弱，資金轉往新能源市場

自2月俄烏戰爭爆發帶動原物料上漲，亞洲疫情爆發，中國封城恐使電子業面臨供應鏈斷鏈危機，緊接而來FED加大升息力道，國際利空不斷，擇優布局今年下半年業績成長的族群，力積電法說會表示，晶圓代工產能仍是供不應求，目前因戰爭及封城影響導致消費性市場買氣疲弱，手機及電腦銷量下滑，公司趁勢調整產品組合，提高車用及網通晶片投片量，相關個股值得留意，連接線大廠貿聯-KY(3665)營收連兩月突破40億大關創高，中國疫情控管嚴格，昆山子公司雖有短暫停工，估計對訂單影響不大，今年併入新事業體，全年營運成長力道明確，先前股價創329元後拉回整理，趁大盤拉回是布局機會。中探針3月營收2.85億創同期新高，新能源領域將在今年開花結果，原先與Gogoro合作出或充電端子，產品線延伸至電動自行車及電動車，今年已打進美系電動車大廠供應鏈，預計第二季開始出貨，近日投信進場布局，股價創波段新高66.8元後拉回找買點。