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不畏大盤逆勢強漲：台星科
【撰文／黃清照】
加權指數進入萬六保衛戰，電子股首當其衝，是跌幅最為慘重的族群之一，且由於升息+縮表的強烈態度，在匯率方面，強美元弱台幣使得外資持續出走台股市場，然而在政府選舉壓力下，內資護盤持續做多，形成土洋對作的籌碼戰，觀察融資融券狀況，近期融資稍有降溫，融券小幅度增加，是否將在萬六出現止跌訊號，市場最關注的就是美國科技股財報週了，而台股半導體大廠也在這周將完成法說會，對於第二季的財測及資本支出的狀況，是市場最關心的話題，儘管大方向目前仍是空方趨勢，但有些中小型業績股仍竄出頭，比如說4/27台股大跌300點，有檔中小型的個股異軍突起，當日收漲停板，就是台星科(3265)。
台星科原本是「台灣星科金朋半導體股份有限公司」，為專業IC封測廠，提供完整的垂直整合晶圓凸塊和晶圓級封裝先進28奈米科技製程。台星科2月營收就創下歷年次高，股價表現轉強，之後在外資持續買盤下，股價底部越墊越高，公司3月營收再創下新次高，單月營收3.61億元，年增59.9%、月增17.6%。台星科第一季三率三升，營收、獲利創下同期新高、次高，Q1 EPS 1.67元，年增大增3.5倍。上月董事會決議通過設立子公司，公司表示，此舉為擴產的營運需要，目前仍處於辦理設立階段，由此可知，今年訂單狀況不錯。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1487期】
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