蔡明彰觀點：台股波段恐慌落底 5月明星看航運

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，2022年科技股大風暴，由美國科技股擴散到全球。那斯達克及費半指數破底，今年來分別重挫20％及26％。

連動台股指標性電子股聯電(2303-TW)、友達(2409-TW)、聯發科(2454-TW)、矽力-KY(6415-TW)、聯詠(3034-TW)、穩懋(3105-TW)、技嘉(2376-TW)、南電(8046-TW)、宏達電(2498-TW)等，今年來負報酬逾30％。

為何發生科技股大風暴？第一個重要的背景是今年發生通膨惡化，聯準會升息縮表及俄烏戰爭，使得科技股外在環境徹底改變，於是科技股的估值大幅下調。

許多人疑問，為何科技股財報的營收EPS優於預期，但股價仍是下跌呢？這個現象普遍出現在美國科技股及台灣電子股的第一季財報。

以台積電(2330-TW)第一季財報為例，各項數據擊敗市場預期，但4月14日法說會後，從578元跌到現在破底的526元。上次法說會1月13日，股價成長到688元，創今年最高。顯然問題不在財報本身，而是現在科技股的外在環境，遠不如三個月前。因為在這三個月之中，通膨惡化、俄烏戰爭開打，並且聯準會升息越來越鷹派立場。

沒有人認為今年台積電的EPS會衰退，去年23元，今年估32元，成長39％，但去年最高價679元的最高本益比30倍，今年最高價688元的最高本益比降至23倍，去年最低價518元的最低本益比23倍，今年迄今最低價526元的最低本益比降至16倍。

請注意台積電的最高及最低本益比都大幅下修了。台積電最低本益比每下降一倍，股價就會破底，再跌32元，如果526元的低點再守不住，下次低點就下探494元，回測500元大關。

萬寶投顧蔡明彰強調，身處科技股大風暴，有三種股票不要介入。

第一種「產業景氣反轉」。產業景氣下行會有三個特徵，庫存上升、產能過剩及終端需求減弱，面板就完全具備這三大特徵。

友達第一季EPS 0.54元，創六季新低，庫存由上一季的43天增加到47天，產能利用率低於前一季的95％，但現在終端需求疲軟，展望第二季，面板出貨量及價格同步下滑，估計友達第二季有可能損益兩平，甚至虧損。

其餘電子產業中，PC、手機已出現庫存上升及終端需求下滑，下半年產能供過於求，就將走上面板股價沒有最低，只有更低的模式。

第二種「不要針對景氣有疑慮的高殖利率股票存股」。合理股價是未來各期股利的折現值，今年拿到的股息來自去年業績最高峰，但今、明年兩年景氣反轉，未來的股利會大幅減少，所以現在高殖利率是陷阱，盲目存股將會賺股息、賠差價。

聯發科今年股利73元，成台股配息王，殖利率9％，但今年來股價重挫31％，因為智慧型手機今年全球出貨將大幅減少一億支，聯發科是全球手機晶片霸主，不可能不受影響。

第三種「講故事畫大餅」。連晶圓雙雄都破底，更何況缺乏EPS的元宇宙概念股，改名Meta的臉書，今年來大跌46％，是尖牙股跌最重，表示元宇宙題材經不起通膨的考驗，宏達電、位速(3508-TW)等元宇宙概念股，下墜的刀子不要接。

萬寶投顧蔡明彰強調，行情總在悲觀恐慌中誕生，本週的低點應是波段的底部，五一假期後迎來大盤反攻，5月3～4日FOMC升息二碼的利空已提前反映了。

今年操盤要抓住聯準會FOMC升息節奏，在召開FOMC之前低點進場，到下次FOMC前逢高出脫，並且首選不是跌深的電子股，而是對抗通膨概念股。5月3～4日FOMC之後，在6月14～15日又有利率決策會議，這一個半月間，研判最大題材是疫情解封。

歐美解封之後，連大陸長三角封城也會解封，解封會帶來新的需求，除了民眾的民生需求之外，各國政府也會大力推動基礎建設。

萬寶投顧蔡明彰強調，投資人要改變過去只看美國科技股財報的習慣，有二家非科技龍頭的財報，提供台股5月反彈的選股方向。

全球最大糧商之一的ADM上調利潤，大幅年增35％，指出全球糧食供應緊張，該公司盈餘成長將持續今、明二年好光景。仙人指路，週三台股開盤狂跌400點，食品股的其祥-KY(1258-TW)、福壽(1219-TW)、茂生農經(1240-TW)等，及運送肥料、黃小玉的散裝輪，裕民(2606-TW)、新興(2605-TW)、慧洋-KY(2637-TW)、正德(2641-TW)等，快速翻紅。

萬寶投顧蔡明彰強調，如果確定大盤就在本週落底，通常率先翻紅的族群，就是未來反彈的明星。

BDI指數創4月來高點，不受大陸封城影響，本週每天都上漲，顯然有更大的需求力量在背後發酵。

俄羅斯殺雞儆猴，切斷供應波蘭的天然氣。天然氣是化肥最重要原料，肥料價格上漲又會推升農糧，加上歐盟8月禁運俄羅斯煤炭生效，散裝輪或許EPS不如貨櫃輪，但不少利多會在5～6月發生，預料成為各路人馬介入的焦點。

貨櫃輪龍頭馬士基大幅調升今年營業利潤，調幅高達25％，震驚市場，主因上半年運價看漲。

5～6月貨櫃輪市場會發生哪些利多？5月1日貨櫃三雄加徵GRI(貨櫃綜合費率附加費)，美國線合約價上漲一倍生效，5月中旬美西碼頭工會談判，大陸長三角解封使運價急漲。

為何長三角解封運價會急漲？今年來貨櫃輪運價呈現淡季下跌，但4月上海封城生產停頓，東南亞替代需求獲得轉單，使得東南亞航線運價大漲，寧波到泰國航線運價4月來上漲近10％，因此5月長三角解封，貨櫃運價也必然大漲，應利用五一假期前逢低先行佈局。

貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)，去年第四季營益率分別59％、67％及62％，居全球主要貨櫃輪前三名，遠高於馬士基的46％，因為貨櫃三雄主攻最賺錢的亞洲到歐洲及美國線。

結論是，馬士基都調升今年財測25％，貨櫃三雄就更有把握2022年EPS較2021年成長。

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