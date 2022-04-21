鴻海買綠電建構永續零碳排 森崴能源協助企業取得國家再生能源憑證

【撰文／陳澤樂】

再生能源(綠電)成企業永續發展必要選擇，加上《氣候變遷因應法》草案出爐，帶動綠電買氣更加火熱，繼台積電大買綠電後，帶動製造業紛紛投入購買綠電的行列。

鴻海4/15宣佈與森崴簽訂綠電採購合作備忘錄，宣示2030年實現「辦公室據點」100%淨零排放目標及2050年淨零排放的終極目標，共構永續零碳未來。

鴻海(2317.TW)與森崴能源(6806.TW)子公司富威電力，簽訂綠電採購合作備忘錄，台灣廠區計畫今年採購約236萬度(kWh)綠電，並逐年增加採購量，預期至2030年累積可達約7,000萬度綠電，相當約減少35,140公噸的CO2(二氧化碳當量)排放量，等同種植約292萬顆樹木，以實際行動減緩氣候變遷的影響。

鴻海科技集團董事長劉揚偉與富威電力董事長胡惠森、鴻海環保長洪榮聰共同宣誓綠電採購計畫，攜手推動「2030・50淨零排放」理念。洪榮聰表示，身為台灣淨零行動聯盟發起成員之一，此次綠電採購是集團達成「2030・50淨零排放」承諾路徑之一。

透過採購綠電，並搭配完善的儲能設施，實現2030年「辦公室據點」100%淨零排放之長期目標；後續更會通過各廠區溫室氣體盤查追蹤，科學碳目標設立、減碳專案推動和加強綠色供應鏈管理，達成2050年淨零排放的終極目標。

胡惠森指出，森崴能源以打造ESG產業生態池為職志，為了滿足產業界對綠電之需求，森崴不斷擴大對再生能源的投資開發，並由深具關鍵綠電專業技術的富威電力，協助企業解決綠電的供電服務，已是現今國內交易規模最完善、綠電轉供據點最多的專業綠電售電平台，全台累計轉供80多個據點，橫跨科技、金融、服務、製造及電信業。富威電力將透過台電轉供綠電，協助企業向「國家再生能源憑證中心」取得「再生能源憑證」(Taiwan Renewable EnergyCertificate，簡稱T-REC)。

「綠色智能」是鴻海落實ESG環境行動的兩大策略之一，鴻表示，透過推動再生能源使用、清潔生產和綠色製造，呼應聯合國發起的永續發展目標，同時致力以未來產業(電動車、數位健康、機器人)與新技術(人工智慧、半導體、新世代通訊)之「3+3」策略為核心，部署全球零碳理念，引領價值鏈達成淨零排放。