俄烏戰爭凸顯網通族群重要

【撰文／陳子榕】

費半指數收高，激勵台股週二收漲94點，終場收16,993點，成交量2,267億；台灣本土確診日日攀升，每天至少上千例，指數萬七以下震盪，量能繼續萎縮，三月份的低點若未能守住恐將快速下修。

外資目前仍舊站在賣方，累計自上週以來又再賣了台股660億元，此外，第一季台股大戶和中實戶人數也降至5個季度來的低點，反而散戶持續增加，比上一季增加21.6萬人，創了歷史單季第二高。因為籌碼分散，意味著接下來的操作難度會更提高，投資人不但要有足夠敏銳度，盤勢節奏與進出點位都將影響操作績效。

由於本土確診不斷上升，甚至未來不排除每天有上萬例確診數，所以防疫生技股在這裡有表現機會，尤其快篩試劑需索孔急，預估未來1~2個月都會是檢疫高峰，生產快篩試劑的寶齡富錦(1760)、泰博(4736)、安特羅(6564)都已受到政府徵召，另外ABC-KY(6598)、瑞基(4171)、普生(4117)、金萬林(6645)、核酸純化試劑廠圓點奈米(6797)也都可望因為這一波本土疫情業績增溫。

目前電子股成交比重依然落在4成以下，電子權值股依然疲弱，但是上海有望近期復工，包括台積電、日月光投控(3711)都在首波復工白名單中，加上美國重量級科技股要開始進入財報周，四月底前包括特斯拉、IBM、蘋果、高通、英特爾都將公布財報，因此跌深科技股有望迎來一波反彈契機，但是高估股及殖利率低的科技股仍將面臨下修風險。