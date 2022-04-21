520行情開跑 生技股該怎挑？

【撰文／王榮旭】

大盤成交量萎縮，量先價行下指數難有大漲機會，尤其近期電子成交佔比降到5成以下，儘管上海推動企業復工復產，首批名單包含半導體積體電路、汽車製造等，電子利多無法反應，利空一出反而易跌，顯現市場對電子存有疑慮，電子族群若無法回神，大盤偏空震盪看待，回測前波低點16764的可能性不能排除。

通膨升溫對電子股影響大，食衣住行日常開銷成本提高，導致消費性產品需求疲軟，再來美國公債殖利率攀升至2.8%，對比台積電現金殖利率2%不到，縱然台積電法說內容亮眼，也難阻外資持續提款，電子股本益比下修，現金殖利率才有機會往上，股價修正時間恐延續到美國企業財報公布，但科技股第一季財報不容樂觀，主要因為俄烏戰爭開打至今，戰爭造成企業成本大幅提升，市場對於FED升息面臨縮衣節食，人民消費力下降導致產品難以漲價反應，觀察全球利率政策，歐洲和日本央行維持利率寬鬆，加上日幣貶值創20年新低，中國央行甚至出現降準，只有美國經濟復甦最快有本錢升息，最快美國5月將進行下一波升息，資金便由科技股流出轉往金融、運輸、鋼鐵、綠能、生技族群。