華新也看好車用 誰看漲？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台股再萬七關卡來回震盪，族群方面電子股不再受資金追捧，金融股再升息利後，也出現了大幅度的回檔，反而上市類股由傳產帶頭，上櫃類股由生技帶頭，都走出波段行情。高基期的電子股正如我先前預告遲早會回檔、不宜追高，果然前股王矽力-KY從5490跌到三月低點2630元，現在又將破底，新任股后因為伺服器題材仍強，股價持續橫盤震盪，但過往電子股稱王的榮景已經一去不復返，熱度不再，資金通通轉往傳產股跟低基期個股。傳產強者恆強的有農糧股，東鹼、惠光、台肥依舊強勢，但漲多了投資朋友不敢追，低基期上來的有鋼鐵，這波鋼鐵漲價最受惠的就是不鏽鋼族群，其中華新是這一波的領頭羊，但你還能追嗎？

華新投資冰鎳 看好電動車趨勢

華新日前自結3月賺0.59元，年增將近八成，第一季稅後淨利38.17億元，較去年同期翻倍成長，每股盈餘1.11元。華新第一季強勁獲利表現，主要鎳生鐵需求帶動鎳價和不鏽鋼市場的成長，使得印尼華新鎳業貢獻度大幅提升。華新4月宣布收購印尼冰鎳廠，股價大漲創27年來高，題材具想像空間，因冰鎳是製造正極材料之一硫酸鎳的來源，代表華新將成為鋰電池材料供應商，該廠預計2023年投產，華新投資印尼旭日公司可望在3年內回收投資成本。

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