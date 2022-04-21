網通股受惠美國基建 今年上瘦下肥

【撰文／張文赫】

從農曆年過後，電子股的修正是一波接一波，許多去年大漲特漲的族群下跌幅度都相當驚人，但是卻有一個族群逆勢上漲就是網通設備。主要有兩個原因，一個是受惠歐美基礎建設，另外一個就是缺料問題改善。

網通IC缺料問題改善

去年美國總統拜登簽署高達1.2兆美元的基礎建設法案，其中將投入650億美元，以提升家庭寬頻網路投資，將寬頻網路擴展至偏遠地區，未來將確保100%的美國人都可連網，由於美國倡議乾淨網路(Clean Network)，要採用非大陸製寬頻網路設備，台灣已經是5G乾淨通道(5G Clean Path)夥伴，是台廠此次奪單最大優勢。經濟部去年爭取美國基建法案的650億美元的寬頻商機，以及5G基礎建設的開放網路架構O-RAN，同時也希望促成在台灣建立5G認證中心，就是為了搶佔美國網路基礎建設商機。

第二個原因就是缺料問題改善，觀察去年網通設備相關個股的獲利，大部分只能用慘不忍睹來形容，主要原因就是上游缺料，尤其是在網通ic的部份，去年晶圓代工產能吃緊，尤其是在成熟製程的部份，不論8吋及12吋晶圓產能都呈現一片難求狀態， WiFi、乙太網路控制IC使用的晶圓製程為28奈米以上的成熟製程幾乎缺貨缺了一整年，價格也不斷調漲，所以網通IC設計廠獲利一路走高，但是下游網通設備廠苦不堪言，有錢也拿不到貨。