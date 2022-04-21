永續零碳：風電、太陽能、儲能

【撰文／張文赫】

國際減碳趨勢從2015年的巴黎協定開始就逐步向上，分別針對2030年與2050年提出了中長期的減排方案，可惜的是，美國總統川普2017年上任後就退出巴黎協定，蔡政府在2016年勝選後，也未把減碳列為主要施政目標，蔡政府的能源政策主軸主要是核退、綠進與降低空汙，減排與淨零在蔡政府第一任任期是一個鮮少被提及的議題。拜登出任美國總統後，國際風向轉變，美國重新加入巴黎協定，淨零在國際間成為更重要議題，蔡總統在去年元旦談話中花了相當篇幅談減碳，即是看到趨勢的轉變，雖然2025非核家園政策確定調票，再生能源占比何時能達成20%受考驗，經濟部長王美花預估會延遲至2026~2027年間，才能達到20%的目標，但政府開始重視淨零排放，今年年底又有選舉的因素，政策股一定有一波行情。

Q2遇上烏俄戰爭、中國疫情清零政策，導致消費性市場需求極凍，供應鏈也出現鍛鍊危機，又有高通膨以及美國公債殖利率到掛的四大利空干擾，資金不斷從電子股撤出，在沒有方向之際，政策股成為市場資金追逐的標的，台灣綠能已被台積電買光，台灣綠能市場供需嚴重失衡，加速建置太陽能、風電、儲電等為政府最迫切的事，進一步達到永續零碳的終極目標，因此Q2在資金集中下，節能減碳綠電類股成為市場主流。