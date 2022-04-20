美聯準會基準利率年底恐升至3.5% 綠能、原物料、網通仍具成長空間

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，費半指數收高，激勵台股週二收漲94點，終場收16,993點，成交量2,267億元；台灣本土確診日日攀升，每天至少上千例，指數萬七以下震盪，量能繼續萎縮，三月份的低點若未能守住恐將快速下修。

外資目前仍舊站在賣方，累計自上週以來又再賣了台股660億元，此外，第一季台股大戶和中實戶人數也降至5個季度來的低點，反而散戶持續增加，比上一季增加21.6萬人，創了歷史單季第二高。因為籌碼分散，意味著接下來的操作難度會更提高，投資人不但要有足夠敏銳度，盤勢節奏與進出點位都將影響操作績效。

由於本土確診不斷上升，甚至未來不排除每天有上萬例確診數，所以防疫生技股在這裡有表現機會，尤其快篩試劑需索孔急，預估未來1～2個月都會是檢疫高峰，生產快篩試劑的寶齡富錦(1760-TW)、泰博(4736-TW)、安特羅(6564-TW)都已受到政府徵召，另外，ABC-KY(6598-TW) 、瑞基(4171-TW)、普生(4117-TW)、金萬林(6645-TW)、核酸純化試劑廠圓點奈米(6797-TW)也都可望因為這一波本土疫情業績增溫。

目前電子股成交比重依然落在4成以下，電子權值股依然疲弱，但是上海有望近期復工，包括台積電、日月光投控(3711-TW)都在首波復工白名單中，加上美國重量級科技股要開始進入財報周，四月底前包括特斯拉、IBM、蘋果、高通、英特爾都將公布財報，因此跌深科技股有望迎來一波反彈契機，但是高估股及殖利率低的科技股仍將面臨下修風險。

觀察電子股當中相對具有趨勢前景和防禦力的就是網通族群和綠電、車用電子。最近俄烏戰爭中，傳出馬斯克的星鏈可能幫助了烏克蘭無人機突襲俄羅斯，外太空顯然已是兵家必爭之地；另外，美國去年通過的650億美元的「寬頻大基建計畫」，現在已經開始敲訂單撥付預算，台灣因為已是5G乾淨通道(5G Clean Path)夥伴，順利拿下包括低軌衛星、光纖寬頻、5G FWA等許多大訂單，可以說是這次美國基建的大贏家，相關族群個股營運大進補。

另外，全球致力發展「淨零排放」，不論太陽能、風力、智慧儲能都將在未來搶占一席之地，太陽能電池模組廠元晶(6443-TW)受惠下游EPC廠搶裝併網，產能全線滿載，第一季合併營收20.06億元，年增76.43％，目前訂單能見度已至第三季底，近期再傳出和特斯拉子公司SolarCity合作，取得特斯拉儲能大單，搭配新產能開出，預估今年營收年增50％。4/12為大家推薦元晶，短線漲幅已達9％。

此外，雖然目前確診不斷增加，但是解封仍是必走之路，因此觀光旅遊仍是正面看待，我多次推薦的鳳凰(5706-TW)股價創波段高點後拉回，目前在月線附近有撐，預期股價整理後會再上攻，建議逢回都可以找買點。

萬寶投顧陳子榕指出，量縮之下，籌碼面優勢勝於基本面，外資擅長基本面，但最終仍賣超台股，故目前選具籌碼優勢個股短線操作為主：

昇達科(3491-TW)順利打入全球前三大低軌衛星廠商Space X、One Web、Kuiper供應鏈，去年11月開始出貨，第一季營收4.41億元，年增20.45％，去年相關營收約4,000萬，今年預估成長10.5倍，明年再成長2倍；另外，昇達科也是美國「寬頻大基建計畫」的主要協力廠商，目前訂單能見度已達5個月，第二季營收估年增32.5％，今年將配發4元現金股利。

智易(3596-TW)受惠新款OTT STB出貨以及北美電信商客戶加速5G FWA服務，三月營收36.24億元、第一季合併營收103億元，同創歷史新高，也是單季營收首度突破百億元大關；今年包括PON(被動式光纖網路)、WiFi-6、6E以及車聯網相關產品將持續推升營運，訂單能見度已至明年第一季，預估今年營運季季走高，全年營收有望達400億元大關續創新高，全年獲利挑戰1個股本。

允強(2034-TW)為不鏽鋼廠，第一季合併營收41.69億元，年增22.91％，受惠國際鎳價及上游鋼廠報價大漲，允強去年底存貨為65億元，約有4～5個月低價庫存量，預估將帶動第一、二季毛利率大幅上升，而面對上游漲價，允強也考慮將轉嫁成本；另外，土耳其第一期新廠產能已陸續到位，不銹鋼板月產能4,000噸將於第三季量產、構造管月產能1,500噸則於第四季量產，將大幅挹注下半年營運，而投資2.5億美元的第二期廠亦進行中，預計明年第四季正式量產。

當然，還有一些好股在指數往下修正之下，選具基本面佳且具籌碼優勢的好股，包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險