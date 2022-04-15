台積電法說後操作 車電攻一波？消費電子探底？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，美國3月核心通膨年增率低於預期，降低市場對通膨持續升溫的擔憂，而中國封城防疫的政策也可能微調，供應鏈斷鏈危機有機會緩解，外部利空稍有緩和，讓台股重新站回萬七以上，但反彈成交量萎縮代表市場追價意願不足，大盤反彈空間受限。

電子第一季業績不差，但4月後進入最淡的第二季，在通膨壓力之下消費力道降低，砍單調整庫存的可能性提高，壓抑電子股的表現。台積電(2330-TW)法說會後能否發揮母雞帶小雞的作用，值得觀察。去年以來台積電拉回年線就是買點的慣性已被打破，未來能否扭轉反彈到年線就是賣點成為關鍵。

電子最弱的是手機、PC、NB及TV相關個股，目前反彈力道仍薄弱，都還在破底邊緣掙扎，這種弱勢股反彈宜減碼；而車用、網通與伺服器相關則相對抗跌。例如貿聯(3665-TW)、康普(4739-TW)及台半(5425-TW)3月營收皆創新高，這一波拉回到月季線就止穩，比大盤跌破年線還強。

去年車用與網通晶片缺貨，今年量產逐漸拉高，業績遞延發酵在今明年，而汽車電子化趨勢並沒有變，今年車電股可望成為電子新主流。有些車用電子已經領先大盤創下波段新高，例如華孚(6235-TW)、中探針(6217-TW)及精星(8183-TW)。下波主流在哪裡？股價會說話。大盤跌時股價抗跌，漲時又比大盤更快創高，就是主流股。

今年以來我一路看好航空與觀光，今天股價再創波段新高。記得去年底受惠貨運需求，華航(2610-TW)股價比長榮航(2618-TW)高出2~3元，但我獨排眾議，認為今年疫情升溫與貨運暢旺，但疫情降溫客運將會復甦，所以喊出航空優於貨櫃，客運為主的長榮航又優於貨運比重較高的華航。果真長榮航已經先創高，並且超車華航7~8元，更不用說貨櫃輪目前股價都遠不及去年的高點。

萬寶投顧王榮旭強調，5月即便中國解封迎來貨運集中出貨，與其買貨櫃還不如買華航，一來空運速度快，二來華航有客運復甦的商機，比貨櫃只能載貨不能載人有更多想像空間。而長榮航及華航價差拉大，兩者今年EPS估計相差不遠之下，華航補漲的空間變大。

除了航空、觀光之外，化肥及快篩概念股這波也領先大盤走高，目前維持高姿態震盪整理，尤其前期分析看好快篩泰博(4736-TW)與寶齡富錦(1760-TW)加入國家隊全力拼產能，4、5月營收將有大幅成長空間，股價震盪換手後再度大漲；最近剛整理結束的鋼鐵股也可以留意。

本周五中鋼將開5月內銷盤價，估計將有上調機會，通路商最敏感，新光鋼(2031-TW)再創波段新高，2月以來股價已經到大漲近5成，除了受惠鋼價大漲上漲之外，投資風電訂單也相當強勁。而3月營收也創下新高的大成鋼(2027-TW)是美國鋁捲板及不鏽鋼的通路龍頭，美國不鏽鋼目前供不應求，大成鋼第二季業績可望維持高檔，而去年第四季EPS已達到1.71元，今年第一季營收季增23%，合理推估第一季EPS挑戰2元，全年上看7元，股價才54元有點委屈。

另外，世紀鋼(9958-TW)也是少數剛從底部冒出頭的鋼鐵股，除了受惠國內公共工程及科技廠辦的鋼構訂單強勁，風電事業從第二季開始進入入帳高峰，估計今年EPS 9元、明年上看11~12元，今年缺電題材不會少，政策加速度布建太陽能與充電裝置，新光鋼已經大漲一波，同樣具有鋼鐵與風電概念的世紀鋼，是時候該要表態了。

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