台央行緊縮貨幣政策 航空、解封股反攻剛開始？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國3月CPI公布，年增8.5％，只比市場原先預期的8.4％高一些，美股以利空出盡來反映，加上台積電(2330-TW)法說行情，激勵台股展開反彈，尤其以跌深的科技股上漲幅度較大，但提醒大家，電子股仍應以反彈視之，切莫因股價上漲而追高，反而要趁機汰弱，況且大盤技術面上均線壓力重重，估指數將以進二退一方式前進，持續在17,000～18,000點之間箱型震盪。

大陸疫情尚未見好轉，封城區域一路擴大，目前已經有161家台商企業受到影響，尤其台商重鎮昆山再度延長封控至4/19，包括PCB、網通、散熱、光電、電子零組件產業均受挫，組裝廠和碩(4938-TW)生產iPhone的兩大基地上海昌碩、昆山世碩也已確定停工，預估4月營收將受到影響，因此短線上相關族群個股仍應避開。

雖然本土疫情確診不斷增加，但目前政策朝向開放、解封，因此資金持續往解封概念股湧入，鳳凰(5706-TW)、雄獅(2731-TW)、易飛網(2734-TW)、五福(2745-TW)、山富(2743-TW)週三(4/13)股價紛紛攻上漲停作收，週四(4/14)鳳凰股價盤中漲停再創高；早從2月以來，我就極力推薦多檔解封股，股價果然在大盤拉回時仍然逆勢高飛，鳳凰波段漲幅已逾60％、雄獅短線進出合計漲幅也逾20％。

同樣具解封概念的航空雙雄長榮航(2618-TW)、華航(2610-TW)股價已雙雙站上所有均線，週三法人分別買進17,215張、76,678張，航空雙雄不但具有解封題材，也具有貨運利多，3月營收均寫下三年來同期新高，營收動能有9成是來自於貨運，週三法人買超前兩名就是長榮航、華航；週四航空雙雄股價續展翅高飛。

另外，車電族群也是關注焦點，國際油價站上百元大關，購買電動車的人越來越多，最近現代汽車在台灣推出第一款電動車，開放預購後3.5小時120台配額銷售一空，訂單卻持續湧入超過800張；本田也宣布要在未來十年投入400億美元推出30款電動車，顯見電動車已成為車用消費市場的趨勢。

萬寶投顧陳子榕指出，台灣2040年電動車、電動機車市售也要達100％，因此車電相關概念股中長線都可以找買點分批佈局，像是順德(2351-TW)、界霖(5285-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)、東元(1504-TW)、漢翔(2634-TW)、德微(3675-TW)、系統電(5309-TW)。

鴻海(2317-TW)3月營收和第一季合併營收同步創下同期新高，淡季不淡；和碩昆山廠疫情停工，鴻海因廠區分散，且主要生產基地鄭州未受影響，有望迎來iPhone轉單，加上印度廠已開始生產iPhone 13，鴻海4月營收將進補；此外，鴻海繼購買夏普、旺宏晶圓廠後，印度亦成立半導體廠，近期則併購arQana無線通訊事業，主攻車用及5G通訊市場，而旗下子公司京鼎(3413-TW)最近獲全球最大半導體設備供應商應材(Applied Material)17億元認購私募，全力拓展半導體、電動車、5G等趨勢產業生態圈。

鳳凰(5706-TW)3月營收0.07億元，年增2.35％；雖然近日本土疫情擴增，但政府解封態度明確，預期第三季出國旅遊開放，鳳凰營運可望迎來報復性回升；鳳凰今年超額配發現金股息1元及配股1元，配發率達170％；鳳凰股價經過強勢姿態整理，近期再以一根長紅K棒站上逾十年來的高點73.7元，法人近四個交易日買超逾3,000張。

貿聯-KY(3665-TW)為連接線束大廠，3月營收43.65億元，月增7.29％、年增100.35％，第一季營收116.45億元，年增89.85％，單月、單季營收同創新高；大客戶特斯拉德國柏林廠已正式啟用，預估柏林廠今年產量約5.4萬輛、明年28萬輛，逐步遞增至2025年的年產50萬輛，將有助於貿聯營運步步高升，預估貿聯今年營收有雙位數成長，獲利挑戰2個股本。

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