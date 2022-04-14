請檢視您的塔位權狀 土地有限活人與死人爭地

【撰文／陳澤樂】

您的塔位權狀是【永久使用權】並沒有【建物所有權】，所以靈骨塔位都是『租的』，當建物不堪使用或租期屆滿，使用權益就自然消失，您就還要再去『租』塔位造成子孫困擾！

台灣土地資源有限活人與死人爭地

台灣早期大多以土葬方式，但台灣地狹人稠公墓土地有限因此只能採用每七年輪葬的方式易衍生滿葬、雜亂或是墓地不敷使用等問題。

隨著人口成長，加上土地資源有限，1990年後地方政府推動遺體火化方式，將骨灰罈安置在納骨塔簡化民眾掃墓且易於管理，所以才有「靈骨塔」這個特殊產業。

但是過去的塔位都是使用權，是租的，且並沒有明文規定這個使用權可以住多久？而且租金要一次付清！使用年限一到，就要搬家再重新租一個塔位。

為此，政府於104年立法實施，塔位的買賣合約必需明定使用年限，最高五十年。屆期遺家屬需自行將骨灰遷移，如無處理，政府得依法將骨灰拋灑或以植存方式處理，各處公墓自治管理條例皆已公告實施。

如何解決上述問題?

一､ 首先由【租改成買】取得建物所有權狀保障居住權益。

二､ 建物老舊後需能夠重建才能永久居住，毋須再搬遷，有永久居住權的住宅我們稱為永久住宅。

政府為解決靈骨塔所產生的社會問題，比照社會住宅的方式，與民間合作以公辦民營方式，規劃完成首批平價永久住宅，不但一點都不貴，甚至還比民間靈骨塔便宜。

未來的安居之地，一定要自己選，自己買

不同於陽宅別墅，居住７０年左右就須重建，依法提撥2%作為管理維護基金，成立永久維護委員會，全年無休，交由專業團隊管理即時維護，讓您可以安心的，永遠的安居在這裡。

1.「福祿壽生命藝術園區」是政府公辦民營的殯葬園區，受政府監督合法經營，並提供一站式的高品質殯葬服務葬儀與安置不需多處奔波。

2. 價格公開透明，且土地、建物皆有產權 ，保障往生者的「永久居住權」。

3. 住戶擁有【永久居住權】房子永遠免費重建。

4. 交通方便，園區臨近後龍交流道與苗栗高鐵站，方便後人前來追思祭拜。

預購生生世世-永久住宅的好處

一、比民間塔位還要便宜。

二、每月3千6百元輕鬆付款，比租房子還便宜。

三、建物老舊重建，永久居住毋須再搬遷。

四、土地、建物雙所有權狀保障。

鳳凰藝術園區 藝術+景觀+建築

鳳凰藝術園區「藝術、景觀、建築」三大元素，延請三位大師設計、規劃、監造整體環境特別邀請由「楊英風美術館的館長王維妮老師」作藝術指導，打造600坪美術館及家屬休息中心，景觀由吳榮心老師設計數千坪的公園，建築物則延請陳賢秋建築師為鳳凰藝術園區打造頂級的建物，以Villa渡假中心的風格設計建造。

鳳凰藝術園區-喜悅帝寶Villa

「喜悅帝寶Villa」永世豪宅為訴求，將未來的安居之地打造成完美的隱世豪宅，全區採低密度開發，總面積規劃11公頃，尊貴而獨立未來眾多的子子孫孫，家人朋友前來探訪，必需有廣大的公共空間，所以規劃6.1公頃的公共設施，保留3.8公頃的綠地，綠覆率高如生態公園。讓住的人，安心有保障，來探望親人的親屬，能自在的享受優雅舒適的環境。自己要住的豪宅空間，另有獨立並且寬敞的中庭花園，佔地567坪的帝寶Villa，每間豪宅16坪，共11間，享有獨立隱密的378坪中庭花園。更重要的是，住戶擁有「永久居住權」，未來可以永久循環重建，方能百年無憂永久長住。

1、11公頃大自然園區，尊貴住戶獨享。

2、三層樓600坪美術館、鳳凰藝術公園、停車場免費提供客戶親友使用。

3、住戶擁有【永久居住權】房子永遠免費重建。

台灣因土地有限，地狹人稠， 安奉臻愛罐於塔位時，可安置多位先人，有效運用塔位資源，符合現代空間環保節約概念。