華上生醫佈局國際合作增添營運新動能

【撰文／陳澤樂】

華上生醫(7427.TW)是專注在多項晚期癌症的臨床未滿足需求的創新藥物開發公司。公司除了聚焦在創新藥物開發之外，加強布局國際抗癌新藥合作，而取得合作機會，並藉由台灣新藥的開發優勢及國際醫藥法規依循，建立新的利基營運模式，讓公司可以持續擴大國際合作，取得長期的營收。

華上生醫的乳癌新藥西達本胺(Chidamide/Tucidinostat; 台灣商品名: 剋必達®/Kepida®)正在台灣進行新藥查驗登記審查，已經陸續取得TFDA的銜接性試驗豁免及在台灣國產化遵循PIC/S GMP規範，製造西達本胺原料藥與西達本胺錠劑，進行人體BE試驗，獲得TFDA核備函。目前在全球不同地區或國家，國際廠商亦積極開發西達本胺新增適應症，造福癌症病患。其中，兩項樞紐三期臨床試驗正順利在開展，包括myc/bcl-2雙表達瀰漫大B細胞淋巴癌及晚期黑色素細胞瘤，這些臨床試驗如順利開發成功，將可造福全球更多癌症病患，西達本胺新藥極具開發潛力，已經在全球取得3個適應症的藥證。在台灣，華上生醫也已經有兩個適應症向TFDA申請NDA審查中。

乳癌是全球罹患人數最多的癌症。尤其是台灣乳癌患者已經趨於年輕化，比歐美先進國家患者約早8-10歲罹患。台灣每年新診斷的罹患人數超過1萬4千名，乳癌所導致的死亡人數約有2千多名。其中賀爾蒙受體陽性、Her-2陰性的乳癌病患約佔所有乳癌病患的70%，主要的治療方案以內分泌療法為主。然而，內分泌療法的治療易引發多項不同機制的抗藥性發展，造成乳癌疾病快速進展，需要提供更多不同作用機制的藥物聯合來增加內分泌治療的敏感性，避免抗藥性發生，有效延長乳癌病患的治療效益與壽命。西達本胺聯合Exemestane組合進行臨床三期試驗收納420位病患，是全球第三個獲得樞紐三期臨床試驗成功的全新機制新藥，顯著延長病患的無疾病進展生存期(PFS, Progression-Free Survival)與其他治療效益。西達本胺是表觀遺傳調控劑，藉由其獨特的表觀遺傳調控機制，有效增敏內分泌治療的作用，解決抗藥性問題。華上生醫期待乳癌新藥能順利獲得批准上市，幫助更多賀爾蒙受體陽性、Her-2陰性的晚期乳癌病患。