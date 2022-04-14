綠電相關個股受惠長期政策利多

【撰文／陳子榕】

國際經濟局勢混亂加上疫情戰爭，台股再度跌破17,000點重要關卡，近期股匯雙殺，除了外資持續大賣台股，週一(4/11)新台幣也正式跌破29元大關，收在29.05元，而電子指數則連吞6根黑K棒，電子股成為最近主要殺盤，尤其成熟製程傳出「凍漲」，使得台積電(2330)、聯電(2303)再度遭法人大賣，連續4、5幾個交易日已分別賣超84,985張、231,489張。

不過，本週兩大權值股王台積電、大立光(3008)都要舉行法說，具業績題材的跌深科技股有望趁機反彈，但在升息循環和疫情斷鏈危機下，科技股仍難以避免弱勢，因此建議投資人應把握反彈契機，將手中持股降檔轉換。

台積電這次法說，市場當然關注未來營收展望、庫存、先進製程和擴產設備進度，但其實更重要的還有用電問題，半導體用水、用電需求極大，尤其台灣正面臨能源轉型銜接的過渡時期，最近頻頻出現地區停電，讓科技廠無不繃緊神經，為了防患未然，台積電一直很積極搶購綠電，而且台積電又是RE100成員，因此光是每年投入節能減碳的費用就佔台積電營收的1~2%，大約是300億台幣。當然需要綠電的不會只有台積電，企業需求加上政策加持，新能源相關族群個股中長線營運非常樂觀。

今年經歷303大停電，政府規劃了千億元的經費要強化電網，而中興電(1513)擁有GIS(六氟化硫氣體絕緣開關)重電技術，不論是變電所、升壓站關鍵設施都需要用到，而且中興電這方面的市佔率高達85%，可望成為政策上的大贏家，此外，中興電旗下還有太陽光電、儲能、氫能等綠能事業，未來營運動能強勁，我在3/18為大家推薦後短線漲幅至少15%。