與病毒共存 航空觀光迎復甦商機

【撰文／王榮旭】

亞洲疫情持續升溫，上海市大動作實施管制，上海港受封城影響塞港惡化，港口大量缺工，船隻被迫困在海上，供應鏈為了因應缺料危機，以及時效性急貨需求，海運轉空運效應延續，本土疫情近日升溫，單日確診突破500例，確診人數飆高防疫層級卻沒升級，主要是確診人數大多屬輕症，政府政策重症輕零輕症與病毒共存，將來入境客通過PCR快篩無染疫且施打疫苗，隨著病毒逐漸弱化，防疫層級逐漸鬆綁，代表未來邊境解封時間加快。

航空Q1營收優預期，全年挑戰4元

航空雙雄受惠貨運需求暢旺，三月營收皆創三年同期新高，華航三月123.03 億，長榮航(2618)三月107.46億，加上4月長約生效，價量俱揚下業績有望維持高檔，長榮航第一季合併營收300.9億和去年第四季合併營收342.16億衰退一成，去年Q4單季獲利達1.42元，在運費保持高檔情形下，推估Q1 EPS有機會挑戰單季一元以上實力，從技術面觀察，長榮航自2月創波段新高35.8元後，底部越墊越高，華航則維持橫盤整理等待變盤，大盤元月見高18619後，指數回檔1成，電子股為重災區，手機相關如大立光、穩懋自今年高點下來近乎腰斬，股王矽力-KY、力旺等高價IC股價同樣遭下修，航空雙雄雖未創高但仍站穩所有均線之上，利空不跌將來利多一旦來臨就是多頭機會，今年獲利有望挑戰四元，本益比皆不到10倍，拉回找機會。