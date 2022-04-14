鋼鐵Q2業績續旺 該挑哪一檔？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

中國砸9兆積極推動基礎建設，帶動周邊建材需求商機，尤其建築鋼材更是供不應求，中鋼公告四月份及第二季盤價，平均調幅達5.83%，俄烏戰爭爆發後大宗商品價格飆漲，先前鎳價報價狂飆十萬鎂，妖鎳之亂顯原物料價格受大環境影響，中鋼5月盤價即將公布，報價估計易漲難跌。

大成鋼3月營收突破百億，本益比超低

鎳價大漲帶動不銹鋼族群業績大好，本期整理出鋼鐵族群三月營收一覽表供參考，彰源公布三月營收19.3億，月增71%，年增59.4%，今年全年獲利估4.5元，股價自營收公布後連漲4日，股價自32.5元漲到39.9元，波段大漲兩成，本益比不到10倍，華新三月營收160.3億創歷史同期新高，今年全年獲利估4元，股價同樣營收公布後連兩天大漲，股價自28.95元漲到34.3元，漲幅接近兩成，本益比僅9倍，大成鋼(2027)3月營收21.5億大跳升，去年第四季營收244.2億，Q4單季獲利1.71元，今年第一季營收突破300億，Q1營收優於去年第四季，加上第一季不銹鋼報價價格更好，第二季業績可望維持高檔，全年獲利估6~7元水準，本益比更不到8倍，股價僅在50元附近，不銹鋼族群業績大好，股價良性輪漲。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1485期】

延伸閱讀

台中婦稱繼承英國鋼鐵大亨百億遺產 四處騙友得手670萬

電子體感跌幅再破表 法人重績效搶買這些

台積電董座示警 細讀下竟藏有潛力股

東鹼狂飆5成 化肥股還有誰是漏網之魚？

相關新聞

請檢視您的塔位權狀 土地有限活人與死人爭地

您的塔位權狀是【永久使用權】並沒有【建物所有權】，所以靈骨塔位都是『租的』，當建物不堪使用或租期屆滿，使用權益就自然消失，您就還要再去『租』塔位造成子孫困擾！

華上生醫佈局國際合作增添營運新動能

華上生醫(7427.TW)是專注在多項晚期癌症的臨床未滿足需求的創新藥物開發公司。公司除了聚焦在創新藥物開發之外，加強布局國際抗癌新藥合作，而取得合作機會

綠電相關個股受惠長期政策利多

國際經濟局勢混亂加上疫情戰爭，台股再度跌破17,000點重要關卡，近期股匯雙殺，除了外資持續大賣台股，週一(4/11)新台幣也正式跌破29元大關

與病毒共存 航空觀光迎復甦商機

亞洲疫情持續升溫，上海市大動作實施管制，上海港受封城影響塞港惡化，港口大量缺工，船隻被迫困在海上，供應鏈為了因應缺料危機，以及時效性急貨需求

鋼鐵Q2業績續旺 該挑哪一檔？

中國砸9兆積極推動基礎建設，帶動周邊建材需求商機，尤其建築鋼材更是供不應求，中鋼公告四月份及第二季盤價，平均調幅達5.83%，俄烏戰爭爆發後大宗商品價格飆漲

電子股全面反攻 該選誰？

近期股市利空頻頻，自2月俄烏戰事爆發，全球大宗物價狂飆加速通膨，指數3/8打出第一支腳，低點16764點，3/16再測試低點到16808點，反彈將近半個月後，亞洲疫情大爆發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。