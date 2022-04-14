鋼鐵Q2業績續旺 該挑哪一檔？
【撰文／王榮旭】
中國砸9兆積極推動基礎建設，帶動周邊建材需求商機，尤其建築鋼材更是供不應求，中鋼公告四月份及第二季盤價，平均調幅達5.83%，俄烏戰爭爆發後大宗商品價格飆漲，先前鎳價報價狂飆十萬鎂，妖鎳之亂顯原物料價格受大環境影響，中鋼5月盤價即將公布，報價估計易漲難跌。
大成鋼3月營收突破百億，本益比超低
鎳價大漲帶動不銹鋼族群業績大好，本期整理出鋼鐵族群三月營收一覽表供參考，彰源公布三月營收19.3億，月增71%，年增59.4%，今年全年獲利估4.5元，股價自營收公布後連漲4日，股價自32.5元漲到39.9元，波段大漲兩成，本益比不到10倍，華新三月營收160.3億創歷史同期新高，今年全年獲利估4元，股價同樣營收公布後連兩天大漲，股價自28.95元漲到34.3元，漲幅接近兩成，本益比僅9倍，大成鋼(2027)3月營收21.5億大跳升，去年第四季營收244.2億，Q4單季獲利1.71元，今年第一季營收突破300億，Q1營收優於去年第四季，加上第一季不銹鋼報價價格更好，第二季業績可望維持高檔，全年獲利估6~7元水準，本益比更不到8倍，股價僅在50元附近，不銹鋼族群業績大好，股價良性輪漲。
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1485期】
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