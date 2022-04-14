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電子股全面反攻 該選誰？
【撰文／黃清照】
近期股市利空頻頻，自2月俄烏戰事爆發，全球大宗物價狂飆加速通膨，指數3/8打出第一支腳，低點16764點，3/16再測試低點到16808點，反彈將近半個月後，亞洲疫情大爆發，中國各城市實施封城停工停課，日、韓每日確診人數飆高，連本土疫情同樣失守，縱然疫情升溫，我認為對股市影響已經相對有限，加上確診將近9成以上屬輕症，政府表示未來將與病毒共存，防疫層級未像過去提升至三級，加權指數剛好利用利空測試低點，技術指標KD修正至低檔隨即彈升，內行人懂得逢高獲利了結高估股，轉由布局低檔有獲利族群。
創惟前2月EPS賺贏去年第四季
上期提到最低估MCU九齊去年全年獲利17.21元，三月營收1.9億，營收繳出雙增成績，去年底已和新唐簽屬採購合約確保產能，加上具高現金殖利率題材，股價已處相對低檔，隨時反攻。
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1485期】
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