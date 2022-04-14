電子營收新高股「往下選」

【撰文／張文赫】

上市櫃公司3月營收全數公布完畢，隨工作天數回歸正常，且大陸封城衝擊還未顯現，單月營收繳出3.82兆元史上第三高、同期新高的成績，年成長13.95％，助攻首季上市櫃整體營收突破10兆元大關，達10.5兆元，年成長13.07％，史上最強Q1，但由於進入Q2電子股淡季，加上大陸因疫情封城，電視PC、手機等需求下修的雜音，因此上游半導體如IC設計、晶圓代工等將有庫存調整的問題，反倒是過去受到缺料影響的下游廠如網通、IPC等，因為消費性電子降溫，使得長短料逐漸平衡，過去累積遞延的訂單可以開始出貨給客戶，進一步推升營收成長，因此三月營收創高的電子股要往下游選股，才能避開電子股的修正。

神準衝第一棒

網通股的領頭羊就是神準(3558)，受惠缺料問題解決，出貨順暢下，前兩月營收營收16.83億元，年增33%，為同期最佳，自結前兩月EPS高達2.56元，已經傳營去年Q1，而3月營收更創下11.7億歷史新高，月增57%、年增64%，成為本波台股最強飆股，投信大幅買超。