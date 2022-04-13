2050綠電占七成 氫能、太陽能、風電搶食四兆大餅？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，國際經濟局勢混亂加上疫情戰爭，台股跌破17,000點重要關卡，週二指數收16,990點，下跌57點，成交量2,741億元。近期股匯雙殺，除了外資持續大賣台股，週一(4/11)新台幣也正式跌破29元大關，收在29.05元，而電子指數則連吞6根黑K棒，電子股成為最近主要殺盤，尤其成熟製程傳出「凍漲」，使得台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)再度遭法人大賣，連續4、5幾個交易日已分別賣超84,985張、231,489張。

不過，本週兩大權值股王台積電、大立光(3008-TW)都要舉行法說，具業績題材的跌深科技股有望趁機反彈，但在升息循環和疫情斷鏈危機下，科技股仍難以避免弱勢，因此建議投資人應把握反彈契機，將手中持股降檔轉換。

台積電這次法說，市場當然關注未來營收展望、庫存、先進製程和擴產設備進度，但其實更重要的還有用電問題，半導體用水、用電需求極大，尤其台灣正面臨能源轉型銜接的過渡時期，最近頻頻出現地區停電，讓科技廠無不繃緊神經，為了防患未然，台積電一直很積極搶購綠電，而且台積電又是RE100成員，因此光是每年投入節能減碳的費用就佔台積電營收的1～2％，大約是新台幣300億元。當然，需要綠電的不會只有台積電，企業需求加上政策加持，新能源相關族群個股中長線營運非常樂觀。

今年經歷303大停電，政府規劃了千億元的經費要強化電網，而中興電(1513-TW) 擁有GIS(六氟化硫氣體絕緣開關)重電技術，不論是變電所、升壓站關鍵設施都需要用到，而且中興電這方面的市佔率高達85％，可望成為政策上的大贏家，此外，中興電旗下還有太陽光電、儲能、氫能等綠能事業，未來營運動能強勁，我在3/18為大家推薦後，短線漲幅至少15％。

東元(1504-TW)是國內唯一具有風機整機實力之綠能大廠，近年積極發展風力發電機、電動車與太陽能發電廠規劃建置，現在持續往供電站、智慧電網、充電系統邁進，而自主開發的電動巴士動力系統下個月將量產上市，第二季底前3.49噸以下的電動商用車型也將完成認證，今年營運將超越去年。4/7為大家推薦東元，股價不畏大盤拉回，逆勢在短短三個交易日上漲3.6％。

其他還有大同(2371-TW)、台達電(2308-TW)、華城(1519-TW)、華新(1605-TW)、上緯投控(3708-TW)、安集(6477-TW)、達能(3686-TW)、茂迪(6244-TW)也都可望受惠。

另外，現在除了美國聯準會(Fed)5月可能升息2碼之外，加拿大和紐西蘭也即將召開利率決策會議，因為受到通膨巨大壓力，這兩個國家可能近期就會率先調高2碼，歐洲央行則預估7月也會升息，驚人的是，高盛首席經濟學家提出萬一經濟沒有減速，聯準會應該把基準利率調高至4％以上。

萬寶投顧陳子榕指出，面對洶湧而來的升息循環，具抗通膨的農糧、資產股強烈建議應該要納入投資口袋名單，例如台肥(1722-TW)、欣陸(3703-TW)、興富發(2542-TW)、潤泰新(9945-TW)。

元晶(6443-TW)為太陽能電池模組廠，受惠下游EPC廠搶裝併網，產能全線滿載，第一季合併營收20.06億元，年增76.43％，目前訂單能見度已至第三季底，近期再傳出和特斯拉子公司SolarCity合作，取得特斯拉儲能大單，營運大進補，元晶毛利率去年第四季大幅回升至14.56％，較前一季成長9倍，今年除了力求毛利率平穩，也有新產能開出，營收年成長上看50％；股價近期帶量創波段新高，法人連續6個交易日買進37,827張。

大亞(1609-TW)受惠電線電纜需求轉強、國際銅價高漲，去年營收274.03億元，年增50.04％，全年EPS 2.3元，雙創新高；政府改造電網強韌計畫估有千億元預算，當中輸配電饋線路就佔了一半，大亞將直接受益；此外，大亞近年也持續佈局太陽能、儲能事業，積極併購多家太陽能公司，其中七股太陽能電廠第一、二期今、明年陸續掛表，發電年收入約15億元，今年EPS上看4元。

世紀鋼(9958-TW)受惠沃旭及CIP大訂單，去年營收直逼百億元大關，達99.36億元、EPS 5.45元，今年擬配發3元現金股利，今年除了繼續完成CIP 62座水下基礎工程，亦獨家承攬海龍2A風場21座三腳套管式水下基礎構件訂單，貢獻營收約有55億元，加上國內公共工程與科技廠辦訂單，訂單能見度已至明年，預估今年營收將有望超越去年。

當然，還有一些好股在指數往下修正之下，選具基本面佳且具籌碼優勢的好股，包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險