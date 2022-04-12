電子體感跌幅再破表 法人重績效搶買這些

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，美國3月CPI與PPI恐怕再度飆高，加大Fed 5月鷹派升息的可能性，而半導體是電子最上游，最早反應消費端的需求減緩，砍單以及調整庫存的消息越來越多，費半指數領先其他美國三大指數往前低回測，半導體占台股比重高首當其衝，台積電第一季營收超越財測高標依舊不敵升息的利空，短線恐怕會回測前低550元。

屋漏偏逢連夜雨，上海封城之後，上周日(10日)單日確診數仍然高達2.6萬人，如果中國追求清零政策不變，封城時間恐怕會再延長，對為數不少在當地有設廠的台商而言是利空；國內疫情也在升溫，在疫情不升級之下，代表未來的確診數將進一步的提升，難保不會衝擊出口電子廠商的正常生產運作。國內外利空空夾擊之下，電子成為法人提款機，尤其台幣重貶外資更有賣股將資金撤回擁抱美元的理由，短線大盤有回測3月低點16764的可能。

電子成為殺盤中心，3月以來專欄提醒，若是電子反彈空間有限，大盤再下來恐怕會領先破底，2、3月反彈的時候宜減碼，果真大盤年線一破，電子體感跌幅再度破表。聯電(2303-TW)3月營收創新高，仍然不敵晶圓代工成熟製程凍漲，股價再度大跌破底；華邦電(2344-TW)受PC市況不如預期，第二季DRAM價格恐怕令人失望，遭到法人大賣，3月營收創高也不反應，股價持續破底。

上周專欄提醒要避開的手機供應鏈如聯發科(2454-TW)、穩懋(3105-TW)及大立光(3008-TW)都持續破底，即使連法人都按讚的ABF大廠欣興(3037-TW)與景碩(3189-TW)3月營收創下新高，股價也是大跌收場，業績差一點的電子股恐怕就會更弱勢。

萬寶投顧王榮旭強調，贏家總是順勢而為，電子逆風宜降低比重、增加現金或將資金擺到相對安全的金融、傳產以及生技。在電子止穩轉強之前，這樣的策略進可攻退可守。最重視績效的法人操作也變得更加靈活，過去最愛操作中小電子股的投信，如今紛紛換股把資金轉到非電子，例如化肥、鋼鐵、航運等等。俄烏戰爭可能變成長期抗戰，導致食品、燃料及金屬等關鍵產品價格飆漲，化肥股受惠產品價格上漲，東鹼(1708-TW)股價從2月初的31~32元起漲，到4月初已翻漲超過1倍還欲罷不能。

有歐洲糧倉之稱的烏克蘭即使戰火停止，也無法立即耕作，俄烏兩國的小麥、玉米分別占全球供應量的3成給2成，俄羅斯更是供應全球4成的肥料，如果沒有肥料，糧食減產將達5成，這是也是國內化肥股大漲的原因。

缺糧也將導致通膨進一步升溫，所以上周專欄分析看好台肥(1722-TW)不但是國內最大的化肥供應商，還擁有全台灣約52萬坪土地，有土斯有財，這是一檔兼具化肥及抗通膨概念的資產股，雖然台肥股性牛皮，但慢牛也是牛，法人大買之下股價也慢慢漲上來，相對於其他化肥股，台肥的落後補漲空間更大。

另外，國內防疫政策傾向重症清零、輕症則與病毒共存，引爆快篩試劑的需求，這種狀況猶如兩年前口罩需求爆發時買不到口罩，政府組口罩國家隊一樣。當時口罩供應商恆大(1325-TW)從20元附近大漲10倍到216元；康那香(9919-TW)也從13~14元起漲數倍到51.4元。

這次快篩試劑也要組國家隊，但要複製前年口罩的倍數上漲模式恐有難度，畢竟現在已經是後防疫時代，不過在國內確診人數未達高峰前，資金往快篩股避險是可以期待的。國內主要快篩供應商已掛牌交易的分別是泰博(4736-TW)、寶齡富錦(1760-TW)及國光生旗下的安特羅(6564-TW)。

其中，泰博與寶齡在2月時，指揮中心開出了200萬劑標案中，就由泰博拿下7成標案，寶齡拿下3成，這兩家是快篩國家隊中最有機會大啖商機的供應商，後市值得留意。還有更多潛力股分析，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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