蔡明彰觀點：3檔鋼鐵股將複製東鹼的飆漲模式

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，俄烏戰爭2月24日開打，3月營收恢復正常工作天數完整反映，出現產業景氣的拐點。

手機及PC砍單潮將持續到5窮6絕，記憶體、面板、顯卡庫存上升而報價下跌，晶圓代工成熟製程凍漲，但估計即將發佈的美國3月CPI 8.4％，聯準會將激進升息，在下半年打壓需求，半導體晶片供需反轉。

晶圓代工成熟製程為主的聯電(2303-TW)、世界(5347-TW) 3月營收雖創歷史新高，但客戶下單生產早已排定，無法迅速反映產業變化，但聯電、世界股價破底，今年來跌幅逾25％，一檔股票今年來已重挫逾20％，已充分暗示未來產業景氣有變數，不能用現在獲得的營收數字來判斷。

半導體上、中、下游第二季營收漸走緩，8月中旬公告半年報，將密集下修2022年預估EPS，但股價早已反映而反轉了。

萬寶投顧蔡明彰強調，股價最要小心溫水煮青蛙，不知不覺就大跌一段，套牢的高點永遠不會再來。

許多IC設計去年EPS狂賺，不是該公司天下無敵，而是疫情遠距商機及供應鏈短缺的環境給予機會財。不少機構犯了2022年電子股EPS將延續過去兩年大成長的致命錯誤，今年通膨排擠消費及疫情解封，有些IC設計將回到2020年疫情前正常獲利水準，但現在股價是受惠疫情的高漲，當然有很大下修空間。

今年來股價跌幅超過30％的IC設計宏觀(6568-TW)、矽力-KY(6415-TW)、愛普*(6531-TW)、晶宏(3141-TW)、晶焱(6411-TW)、亞信(3169-TW)、聯傑(3094-TW)、金麗科(3228-TW)、威盛(2388-TW)、力旺(3529-TW)、瑞昱(2379-TW)、立積(4968-TW)等，共同點是過去二年營運高度受惠疫情機會財。

特別注意，3月營收YoY是否由正轉負，訴求低軌衛星題材的宏觀3月營收YoY負成長，而過去9個月有8個月營收YoY負成長，晶焱營收YoY連續二個月負成長，金麗科過去8個月有5個月營收YoY負成長，射頻晶片的立積已充分說明手機砍單，3月營收YoY負成長高達44％，並且連續9個月負成長。

萬寶投顧蔡明彰強調，千金的電子股有三家要小心，包含祥碩(5269-TW)、世芯-KY(3661-TW)、大立光(3008-TW)3月營收YoY負成長。祥碩連續8個月負成長，今年來股價僅小跌6％，未來是否補跌。世芯-KY為32個月來首次負成長。大立光連續14個月負成長，表示手機鏡頭競爭激烈。

電子股殺聲隆隆，不少指標電子股都已破底，溫水煮青蛙，在雙D最為明顯。華邦電(2344-TW)3月營收雖創新高，但DRAM模組大廠威剛(3260-TW)卻對本季看法保守，威剛3月營收YoY兩年來首次負成長，連產品價格最硬的利基型記憶體晶豪科(3006-TW)3月營收出現21個月來首次由正轉負。

下半年各國解封，民眾走到戶外，電視需求已提早下滑，牽動大尺寸面板報價跌跌不休。群創(3481-TW)3月營收YoY負23％，而去年全年營收YoY成長30％。面板周邊驅動IC敦泰(3545-TW)結束33個月YoY正成長後，已連續兩個月負成長，3月營收YoY負成長擴大到17％。

萬寶投顧蔡明彰強調，這波電子股有可能要修正到8月。因為兩個理由，首先是美國通膨最高峰研判落在8月，夏天開車出遊，使油價來到最高，同時歐盟禁止俄羅斯煤炭進口的生效時間在8月。再來是聯準會可能在5月及6月都升息2碼，共計4碼。

台股電子股跟隨美股科技股反映聯準會升息縮表最嚴重是第二季，第二季財報將在8月中旬發佈，判斷下半年接近美國期中選舉，聯準會升息力道減輕，台股電子股將會利空出盡而強力反彈。

萬寶投顧蔡明彰強調，電子股佔據台股最大主流地位已長達20年，產業景氣再怎麼有疑慮，仍有50％的資金比重。但這次第二季是無效率、無績效的投資，研判市場認清通膨排擠消費的事實後，資金投入第二季有績效的投資，肥料、鋼鐵、航運、金融為四大焦點。

週一盤面有一個重大現象，電子指數破底，挖東牆補西牆，不堪電子股損失轉向產業基本面較好的個股提款。ABF的載板欣興(3037-TW)3月營收創歷史新高，而昆山封城使4月營收無法再創高，但產品需求旺盛，很快營收會補起來，但股價破季線，顯然是補跌。

相反的是，化肥的東鹼(1708-TW)、惠光(6508-TW)、興農(1712-TW)亮燈漲停，台肥(1722-TW)創新高，不受電子股大跌影響，說明資金更集中在景氣沒問題的產業。

拼績效迫使法人、中實戶全力進駐上述四大產業。肥料股市值較小，難以容納龐大資金，航運，鋼鐵成交量較大，預料是第二季拼績效的明星。

黑馬總是出乎意料，3月營收有10檔鋼鐵股創歷史新高，為台股最大意外。包括大成鋼(2027-TW)、大國鋼(8415-TW)、東和鋼鐵(2006-TW)、豐興(2015-TW)、威致(2028-TW)、新鋼(2032-TW)、新光鋼(2031-TW)、彰源(2030-TW)、盛餘(2029-TW)、青鋼(8930-TW)，佔上市櫃鋼鐵家數的20％。

萬寶投顧蔡明彰強調，整體來說，鋼鐵股第二季庫存下降而需求回溫，但要複製化肥東鹼、惠光的飆漲模式，必須從俄烏戰爭找投資密碼，沒有這場戰爭，化肥不會大漲就沒有東鹼的大行情。

俄烏戰爭使全球基本金屬庫存告急，中下游廠商急著回補庫存，鎳、鋁、鋅等價格狂漲，既妖鎳之後，倫敦鋅期貨創2006年以來新高。世界最大生產鋅的托克集團大量向倫敦金屬交易所提領庫存，使庫存降至一年新低。

盛餘生產鍍鋅鋼捲，客戶搶貨，3月營收16.14億元，歷史新高，連續18個月營收YoY正成長，估第一季EPS 1元以上。

生產不鏽鋼管的彰源，3月營收19.3億元，歷史新高，連續13個月營收YoY正成長，較上次歷史高峰再增加26％，在所有受鎳價帶動的不鏽鋼族群成長最強，顯示不鏽鋼鋼管，尤其來自工業用需求暢旺，估第一季EPS維持去年第四季旺季水準的1.5元。

大成鋼3月營收121.52億元暴衝，較上次高峰記錄增加34％，連17個月營收YoY正成長，以美國市場為主的鋁捲板受惠鋁價大漲，產能被客戶預訂一空，估第一季EPS挑戰2元。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險