那些個股三月營收佳 仍具籌碼優勢 可拉回承接？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，外資近4個交易日連續賣超台股937.94億元，而且3月份淨匯出1,700億元，是兩年來的最大匯出量，這也使得今年前3月外資從淨匯入逆轉成淨匯出6.8億元，當然新台幣也來到一年多來的新低點，已向29元逼近。

升息當然是外資出走的主要因素，而本週美國3月CPI、PPI數據將出爐，預估都是上升，這勢必讓聯準會升息、縮表加速更為明確，近期美國10年期公債、美元指數攀高已經預告，加上升息環境，資金外移已是不可逆。

相較於外資竄逃，八大官股則是連續5個交易日買超台股216.18億元，買超標的主要鎖定權值股穩盤，當中不乏台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)、聯發科(2454-TW)、欣興(3707-TW)、南電(8046-TW)，但要提醒大家的是，上週五(4/8)投資公司Truist因為所謂的「砍單鐵證」大降多檔半導體目標價，導致輝達、超微、博通等股價大跌，台積電、聯電ADR也下滑；而PCB近期則有大陸疫情擴散影響，不但廣州加入管制，更傳出昆山封控可能延長至五一，因此科技股短線上仍承受壓力，建議暫時避開。

目前台股正進行右肩反彈行情，投資人應好好把握，佈局上仍應以產業前景明朗、配合整體投資環境並具有籌碼優勢族群個股為優先。例如政府現在積極發展綠能，科技部主要淨零轉型計畫整體規模高達9,000億元，包括氫能、電網、儲能、電動運具，預估至2030年投入低碳及負碳技術經費有415億元，上中下游業者將一併拉進來建立工作圈概念，更具體的還包括2040年電動車、電動機車市售率達100％。

中興電(1513-TW) 是國內GIS(氣體絕緣開關設備)領導廠商，包括太陽光電、儲能、氫能等綠能事業營收就佔了6成以上，目前手中握有多個太陽能光電開發區塊，包括台南七股、花蓮案廠、洄瀾東電廠，近期也採購12台貨櫃型分散式加氫站，預估今年光是氫能源營收貢獻就會由去年的2億元大幅跳升至6～7億元，加上重電、統包工程在手訂單已有200億元，今年營收有望再戰新高，獲利挑戰半個股本。

3/18為大家推薦中興電，股價從50元左右漲到波段高點57.5元，短線漲幅就達15％，法人近2個交易日買進中興電2,899張，股價回測月線有撐，建議可以分批找買點。其他包括東元(1504-TW)、漢翔(2634-TW)、順德(2351-TW)、康普(4739-TW)、中華(2204-TW)、大同(2371-TW)、上緯投控(3708-TW)也都可以留意。

萬寶投顧陳子榕指出，另外，3月營收公布完畢，第一季財報優等生也是股市明星，像是我一直推薦的航運族群，慧洋-KY(2637-TW)3月營收22.03億元，創單月新高，第一季合併營收57.54億元，年增62.63％、每股稅前盈餘3.6元亦創同期新高，較去年同期大增2倍；法人單日買超近3,000張，4/1為大家推薦後，漲幅已有近8％，預期在俄烏戰爭延續及大陸解封後出貨浪潮效應下，營運將節節攀升。

玉晶光(3406-TW)為光學鏡頭廠，3月合併營收12.36億元，月增46.97％，創同期新高，第一季營收33.83億元亦創同期新高；儘管手機市場傳出雜音，AR/VR市場需求日增，預估Meta VR裝置第二季底會開始出貨，而今年VR/AR營收占比將由去年7％升至10.6％、2023年再拉至21％，尤其2025年前VR/AR美國市場年複合成長率為52％，而玉晶光擁有Meta、Sony、Apple大廠訂單，受益最大；而繼去年逾50億元資本支出，今年再通過27.88億元，營運前景樂觀。

長榮(2603-TW)3月營收586.7億元，再創歷史新高，前3月累計營收1,708.17億元，年增89.9％，完全顛覆淡季營運表現；第二季歐美長約價格確定翻倍，長榮的美國線營收占比約6～7成、歐洲線3成，加上6月美西碼頭工人換約，運價欲小不易；長榮目前船隻201艘，整體運能151萬TEU，待交付新船61艘，加上船舶脫硫塔裝載比率已達75％，一艘大型貨櫃輪一天約省下7.5萬美元，競爭力優於同業，未來營收、獲利將持續反映；法人近一個交易日買超逾1萬張，台驊(2636-TW)、中環(2323-TW)近期則分別買進長榮逾2億元。

台肥(1722-TW)受惠俄烏戰爭、全球化肥供給短缺，帶動農糧股、化肥股看好，台肥轉投資朱肥受惠大宗原物料上漲，尿素、2-EH價格持續走高，去年下半年以來，來自朱肥的業外收益倍數跳增，帶動整體營運轉強。去年EPS達3.1元，擬配息2.8元。台肥3月營收14.82億、年增53.74％；台肥手中握有大片土地資產的台肥，光是在南港面積就高達約3.4萬坪，台肥手中土地潛在市值就超過1,700億元，股價持續走多。

當然，還有一些好股在指數往下修正之下，選具基本面佳且具籌碼優勢的好股，包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險