手機 PC下修訂單量 綠能相關股政策護體逆勢突圍?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，受到疫情、戰爭、升息等多方面影響，台股跌破年線，週四(4/7)終場收17,178點，下跌343點，成交量放大至3,098億元。3月指數低點16,764點已過，接下來有望朝萬八建構反彈，但這右肩反彈並非一路向北，多是進二退一的前進，持股應嚴設停利停損，好股票也建議採來回操作增加獲利。

從盤面上來看，電子指數已經率先跌破所有均線，並帶有空方缺口，短線上電子族群偏弱，因為通膨導致美國聯準會(Fed)更為鷹派，5月不但可能升息2碼，縮表(Taper)也會加速，尤其最近大陸上海因為疫情再度封城，原本以為清明之後可以解封，沒想到連台商重要大本營昆山也淪陷，尤其PCB廠包括欣興(3037-TW)、台光電(2383-TW)、南亞(1303-TW)都被迫停工，預估欣興、台光電4月營收將分別減少至少4％、7％。

而且因為全球通膨加劇，全球經濟成長也面臨下修，消費力道衰減，包括手機、筆電下半年也面臨訂單減少風險，全球筆電大廠聯想、惠普、宏碁(2353-TW)、華碩(2357-TW)紛紛下修訂單量，降幅都達到2位數百分比，因此電子族群普遍壓力仍大，布局應視單兵操作為勝，而且買黑不買紅為基本原則。

目前科技股當中以電動車相對異軍突起，因為俄烏制裁讓能源危機凸顯，能源轉型成為新的出海口，國發會已經宣布2040年台灣電動車、電動機車市售比要達到100％，而且客運巴士提前上路，2030年客運公車就會全面電動化，目前全台有大約15,000輛柴油公車，屆時將全數汰換，帶動產值高達1,700億元，而且為了達成表定目標，電動車整車、電動樁相關全部必須開始衝刺產能，因此包括鴻海MIH在內的所有電動車相關供應鏈中長線都將受惠。

導線架廠順德(2351-TW)前2月合併營收18.06億元，年增14.97％，近年產品重心轉往高技術門檻的車用導線架，去年車用導線架產品占整體營收34％，4月許多車用新產品會開始量產出貨，預估今年營收占比會拉高至39％；3/22為大家推薦順德，股價從142元漲至波段高點164元，短線漲幅就高達15％。

電動車相關個股包括鴻海(2317-TW)、中華(2204-TW)、裕隆(2201-TW)、界霖(5285-TW)、大同(2371-TW)、怡利電(2497-TW)也都可以留意布局。

萬寶投顧陳子榕指出，另外，最近塞港情況依然嚴重，全球已經有10％的貨櫃輪船隊動彈不得，一旦上海、昆山解封，大量貨物將急著出貨加重貨運量，推升運價，因此航運族群依然看好。

3/7為大家推薦的中櫃(2613-TW)，股價創波段高43.25元之後拉回，短線來回操作已有逾20％，其他包括我一直大力推薦的資產股興富發(2542-TW)股價也是拉回整理後再度上攻。配合目前盤勢，長線波段股仍建議採短線價差操作，積極尋找進出點，讓投資效益最大化。

漢翔(2634-TW)去年稅後盈餘5.58億元，年增40.96％，EPS 0.59元，今年將配發0.35元現金股利；漢翔業務橫跨軍民用飛機研發、製造，除了具有解封概念，地緣政治危機也將強化國防防衛預算，漢翔手中握有中科院高教機「勇鷹號」量產專案，預計2026年前將交付66架飛機，此外，漢翔亦積極爭取軍用多元商機訂單，包括新式初教機、下一代戰機、F-16V產製與維修，近期更打入電動車領域，有望和新唐(4919-TW)攜手搶攻海外電動車市場。

東元(1504-TW)為MIH成員，積極開發電動車動力系統解決方案，部分產品去年已小量出貨，自主開發的電動巴士動力系統下個月將量產上市，第二季底前3.49噸以下的電動商用車型亦將完成認證，目前除了中壢廠投產，印度廠也將於今年投產；東元旗下三大業務包括機電系統、智慧能源、智慧生活，預估今年均有5～20％成長幅度；去年EPS 2.38元，擬配發現金股利1.35元。

台肥(1722-TW)因俄烏戰爭、中國能耗雙控，國際鉀肥、尿素、2-EH(辛醇)價格維持高檔，尤其俄烏制裁擴大，歐洲化工巨頭巴斯夫(BASF)恐將停產，台肥可望迎來轉單效應；除了本業成長，轉投資的朱肥大幅挹注獲利，今年貢獻上看35億元；而在不動產收益部分，南港C2及新竹X計畫地上權均已開始收租，未來還有南港C4和基隆、新竹、高雄等土地陸續開發，平均每年租金收益就有13～14億元；台肥去年EPS 3.1元創7年來新高，今年將配發2.8元現金股利。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險