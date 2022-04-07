蔡明彰觀點：鋼鐵、伺服器逆風而行

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，影響台股第一季兩大因素「通膨及俄烏戰爭」仍會在第二季發酵，但市場反應會逐漸鈍化，可是第二季有新的變數，聯準會密集升息縮表及電子業砍單，預料左右台股。

美國3月CPI將在下週發佈，研判將突破8％，通膨的高峰出現在夏天，因此聯準會別無選擇，在第二季的二次FOMC，分別在5月3日及6月14日，極可能每次都升息二碼，共計四碼，美股將面對升息1％的風暴。另外，5月也可能快速縮表，並且從原先計劃的每個月回收到期債券600～700億美元，加大到1,000億美元以上。

預期聯準會在第二季大動作升息縮表，美國，歐洲、加拿大的公債收益率出現倒掛，表示從第一季對通膨擔憂進一步到第二季對經濟衰退疑慮。

萬寶投顧蔡明彰強調，公債收益率倒掛，一年後經濟衰退未必真的發生，但這一年當中有些產業供過於求，必然股價大跌。

手機成這次電子業衰退的重心，通膨上升排擠民眾的換機需求，以全球手機最大市場的中國為例，2021年出貨量年衰退2％，今年2月出貨量1,486萬部，年衰退擴大到31.7％。 2月是各大手機廠商發佈新機的主要時間，顯然年輕人不願再買手機，2月手機出貨量慘淡只是開始。

蘋果的iPhone SE3拿來打13,000元新台幣的低階市場，但現在不敵通膨，要砍單20％，非蘋手機廠商砍單動作更大，今年已砍掉1.7億部手機訂單，佔2022年出貨計劃的20％，而且未來幾個月訂單會更少。相關手機廠商第二季業績將衰退，第三季也不好過。

電子業砍單擴散到PC，一線PC品牌都在下修年度出貨目標，平均幅度二位數百分比，因而品牌廠及PC零組件今年營收及獲利都將衰退。

台股電子股有70％與手機、PC有關，多數電子股中長期底部恐怕不成熟。今年前二大手機晶片高通及聯發科(2454-TW)今年來股價重挫22％及26％，第二季起晶片供給過剩，5G晶片開始砍價，外資認為聯發科這次6年多頭循環已來到尾聲，清明過後，週三失守900元關卡，創5個月低點，由聯發科的股價破底可說明影響股價最大的因素是產業前景，再高的股息殖利率都失靈。

萬寶投顧蔡明彰強調，半導體晶片身處最上游，過去二年股價漲幅最大，一旦經濟衰退的估值高估，股價反轉，跌幅最大。

全球前10大IC設計股，罕見2022年以來同步負報酬。台廠聯發科、聯詠(3034-TW)、瑞昱(2379-TW)及在美國掛牌的奇景光電，分別佔第四、第六、第八及第十名，今年來都負報酬逾二成，奇景光電負報酬更達三成，奇景為驅動IC CMOS影像感測IC大廠，但運用在各種消費電子，受通膨消費排擠較大，自年初最高16.5美元跌到現在10.53美元。

手機關鍵零組件供需最敏感是PA(功率放大器)，Skyworks及Qorvo二大龍頭今年來股價大跌20％及26％。砷化鎵晶圓代工全球市佔率合計80％的穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW)廣泛運用在RF(射頻)，穩懋第一季財測下修，毛利率、股價破底，今年已下跌31％，宏捷科今年來下跌30％。此外，全新(2455-TW)今年來下跌23％，射頻晶片的立積(4968-TW)今年來下跌34％，這四檔是手機需求不振的空方指標。若這四檔股價不止跌，其他手機零組件將有骨牌效應。

最後看晶圓雙雄台積電(2330-TW)，去年第四季各產品營收佔比，手機44％，高效運算HPC 37％、物聯網9％、車用4％，受手機砍單仍有一定衝擊，但HPC、物聯網、車用季成長，加起來佔營收50％，超過手機，結論是台積電股價會抗跌。

聯電(2303-TW)去年第四季各產品營收佔比，通訊46％、消費電子26％、電腦17％，顯然較會受到手機、PC、消費電子砍單的影響，今年第一季尚未反映，業績仍成長，但2022下半年衰退，2023年供過於求，聯電今年來股價下跌21％，外資始終站在賣方，今年來累計賣出63萬張。

萬寶投顧蔡明彰強調，面對全球經濟衰退風險，唯有國家級企業的基礎建設及資本支出才能高質量的抵擋大環境變化，今年各國基礎建設與鋼鐵產業最受惠。

台股中鋼(2002-TW)、中鴻(2014-TW)、大成鋼(2027-TW)，這3檔市值最大鋼鐵股，第二季及第三季的營收及EPS都會成長。鋅價創2006年以來新高，而產品受惠的鍍鋅鋼捲的燁輝(2023-TW)、盛餘(2029-TW)第一季營運已好轉，第二季業績成長，燁輝今年來下跌3％、盛餘小漲2％，與中鋼、中鴻今年來上漲11％及14％，呈現落後。

科技業的資本支出最看好是資料中心的佈建，台廠可吃到伺服器大餅，尤其來自於白牌伺服器的訂單不會受到通膨消費的排擠。

萬寶投顧蔡明彰強調，產業景氣好壞，看該產業股價最高個股績效就知道，生產伺服器控制晶片的信驊(5274-TW)週三超越矽力-KY(6415-TW)成為台股新股王，今年來下跌7％，但矽力-KY下跌36％。伺服器代工大廠緯穎(6669-TW)雖今年來下跌10％，但今年預估EPS成長到60元，可望重返千金。

估整體伺服器出貨量年增4～5％，伺服器新平台對散熱廠ASP將提升2～3成，這個領域佔營收比重最大是奇鋐(3017-TW)30％，雙鴻(3324-TW)、尼得科超眾(6230-TW)、建準(2421-TW)、力致(3483-TW)等也切入伺服器散熱。

今年來股價績效最好是奇鋐，大漲28％，但力致去年第四季EPS 2.12元，毛利率19.35％，超越奇鋐EPS 2.01元及毛利率18.61％，但力致今年來股價仍負報酬1％，力致主要成長動能來自白牌伺服器客戶，估今年營收成長二成。

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