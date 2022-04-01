泛綠能題材在逆境中喜獲買盤 還有哪些標的節後回升?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，在俄烏戰事混亂及升息干擾中，台股3月份逆轉勝上漲了36點，月線終止二黑收紅K、週線連三紅、日KD持續在高檔交戰，由於緊接著4天連假，假期前最後一個交易日(4/1)台股終場收17,625點，下跌67點，成交量2,287億元。國際局勢和本土疫情昏昧不明，買盤縮手，法人期貨空單略為增加，呈現避險心態，預期清明連假後，盤勢維持震盪格局，高殖利率及法人認養股依然為盤面亮點。

特斯拉二度宣布分拆股票，股價暴衝上漲逾8％，近期盤中最高至1,114.77美元，是兩個多月來的新高點，比較驚人的是，特斯拉從2020年8月首次宣布拆股至今，股價累計已經上漲300％。

特斯拉效應讓台股車電族群股價跟著搖旗吶喊，包括順德(2351-TW)、茂達(6138-TW)、中興電(1513-TW)、力致(3483-TW)、興勤(2428-TW)、怡利電(2497-TW)、德微(3675-TW)、正達(3149-TW)、同致(3552-TW)股價最近都有不錯表現。3/18為大家推薦中興電，股價當時在5日線50.8元附近，週四(3/31)股價創波段新高至57.5元，漲幅13％；3/22推薦的順德漲幅更高達16％。

電動車的未來發展，除了各國政府全力推動，俄烏戰爭拉升國際油價也成了另一個推手，今年全球電動車銷量已經由原本預估的815萬輛，上修至1,055萬輛，而台灣國發會也宣布2040年電動車、電動機車市售比要達100％，預估台廠車電供應鏈今年獲利將成長31％，遠遠超越整體上市櫃獲利年減2％，相關概念股前景樂觀，尤其順德、強茂、臻鼎-KY(4958-TW)、大同(2371-TW)、台半(5425-TW)法人近日多有著墨，股價後續可以留意。

萬寶投顧陳子榕指出，觀察外資、投信已經連續兩日同步買超台股，金融股在外資力捧下最近表現強勢，週四金融指數漲幅冠奪群雄，對金融股有興趣的投資人中長線可以分批布局；而內外資同步站在買方的還包括航空雙雄長榮航(2618-TW)、華航(2610-TW)；貨櫃三雄在股息發放利多宣布後股價拉回整理，最近法人已經開始逢低布局，4月份航運族群股價有望再度表現。

而下週美國聯準會(Fed)會公布最新會議記錄，升息態度將隨通膨產生變化，若俄烏戰事和制裁加劇，通膨情況就會越來越嚴重，因此布局資產概念股可具有防護作用，像是欣陸(3703-TW)外資從3月開始一路大買，整個3月份買超12,837張，我多次為大家推薦欣陸，股價再創波段高點至26.9元。

萬寶投顧陳子榕指出，此外，高配息的股票也是法人4月份青睞對象，像是鳳凰(5706-TW)在疫情期間透過業外投資獲利逆勢上揚，去年EPS 1.17元，公司非常大方，今年超額配發現金股息1元及配股1元，股價週四不畏疫情再創波段新高70.3元，從2月以來我多次推薦鳳凰，採高出低進來回操作，獲利也已逾20％，目前技術面仍屬強勢，逢回都可以找買點。

界霖(5285-TW)為導線架廠，前2月累計營收達10.55億元，年增12.79％，儘管受淡季、停電影響，第一季仍可望繳出同期新高；由於國際原物料銅價續飆高，第二季部分產品將調漲5％～10％，後續不排除持續微調；界霖車用產品營收占比逾4成，去年陸續和IDM客戶開發出約50款以車用為主的新品，包括BMS、電動車逆變器、第三代半導體等，下半年將明顯貢獻營收，預估今年營運季季走揚，全年營收、獲利可望創高，今年將配發股息4元。

台肥(1722-TW)去年EPS 3.1元，為7年來新高，今年將配發2.8元現金股利；俄烏戰爭延續及中國能耗雙控減產，導致國際鉀肥、尿素、2-EH(辛醇)價格維持高檔，今年第一季營收將顯著成長，而轉投資的朱肥去年貢獻獲利30億元，今年有望繼續上衝至35億元；另外，不動產收益部分，南港C2及新竹X計畫地上權均已開始收租，未來還有南港C4和基隆、新竹、高雄等土地陸續開發，平均每年租金收益就有13～14億元，投信3月以來持續買超台肥3,200張。

慧洋-KY(2637-TW)為國內最大散裝船隊，2月合併營收16.24億元，年增55.79％，前2月稅前盈餘15.16億元，年增306.19％，每股稅前盈餘2.03元，已超越去年第一季表現，今年將配發5.5元現金股利；慧洋目前有137艘船舶，今年有6艘新船陸續加入營運，受俄烏原物料禁出口、航線拉長影響，今年60艘船舶換約估將有25％漲幅，而在2023年環保新規上路後更可望持續領先，投信自去年12月大量買進慧洋-KY並持續握有。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險