台積電董座示警 細讀下竟藏有潛力股

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，俄烏和談希望轉淡，台股今天量縮只剩2276億，創下今年以來單日最低量，除了已經反彈千點接近季線大關市場不願意追價，後面有4天的清明連，今天有一些賣股過節的買壓，導致大盤最後只有小跌47點，但是體感像是跌了一、兩百點。

觀察3月以來Fed升息、俄烏戰爭不斷及中國的封城，一連串利空對於股市的影響卻逐漸淡化，美股這一波反彈四大指數幾乎都回到所有均線以上，台股大盤也只剩季線還沒有收復，連假期間如果沒有新的重大利空，補量就有機會來挑戰季線的壓力，但若量能還是只有3000億甚至更低，指數就是箱型的區間整理大概在年線17300到季線17900震盪，操作策略是選股不選市。

台積電董事長示警，手機、PC及TV等需求下降，台灣科技股有很大比重營收都來自這三大產品，雖然台積電總業績不受影響，但是本來排隊的訂單現在可以補上，也代表今年供應吃緊的狀況不如去年，今年有一些產業繼續成長，有一些可能持平甚至衰退。這就是為何個股的走勢今年以來很分歧的原因，再加上成交量萎縮，現在選股必須要很精準，否則就不會漲。

台積電有示警，也有點出機會。車用、HPC及物聯網這三大產品需求仍然強勁車電股、伺服器以及網通股這三大代表族群很值得留意。第二季新的主流在哪裡，股價已經在說話。上周專欄點出出看好電動車概念股，例如康普(4739-TW)、貿聯-KY(3665)及德微(3675-TW)都在3月就領先大盤創下波段高點。

除了高油價推動電動車加速滲透，美國恢復中國352項關稅豁免，其中包括美國車廠最仰賴的汽車零組件，而台積電車用晶片放量開出，也帶動3月之後車電股的出貨量提升，例如車用導線架大廠順德(2351-TW)、車用二極體台半(5425-TW)及強茂(2481-TW)，這些車電股在去年5~6月大漲一波之後，已經整理8個月以上，今年是否在第二季電子淡季的時候再度複製去年飆漲的模式，我認為相當值得期待。

而伺服器新平台在第2季上市，伺服器股王信驊(5274-TW)是這一波千金股中少數仍領先站回所有均線，並且接近前高的股票；伺服器相關個股例如博智(8155-TW)、奇鋐(3017-TW)及金像電(2368-TW)都是內資法人3月重倉押寶的對象，後市看好。

另外，第二季除了電子，航空、觀光也很可能會異軍突起，歐美疫情高峰已過，北美航空業績大爆發，不論是運量及票價都大幅成長，旅行需求在解封之後引爆。而亞洲疫情爆發較歐美晚，但是韓國、菲律賓及新加坡都已經開放邊境，台灣即使最近疫情升溫，邊境開放仍然是不可逆的國際趨勢。

萬寶投顧王榮旭強調，這波運輸股漲多之後拉回整理，但貨櫃長榮(2603-TW)回測到半年線與年線，反觀長榮航(2618-TW)跌到月線就反彈，強弱立判。估計長榮航今、明年EPS分別挑戰4元與5元，

後市看好的還有觀光股，例如山富(2743-TW)主攻日本線，是未來解封之後的熱門出國地點，已經領先大盤指數創高；另外旅行社龍頭雄獅(2731-TW)最壞狀況已過，結束部分無薪假的措施；鳳凰(5706-TW)過去兩年即使出國、觀光歸零，但依舊獲利，未來正式解封搶錢能能力不可小看，2月大漲4成之後，3月以盤代跌底部卻越墊越高，4月可望再攻一波。

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