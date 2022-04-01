俄烏戰事、封城、通膨干擾下 四月好股搶先看

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，週四(3/31)台股面臨清明長假，交投清淡，指數終場收17,693點，下跌47點，成交量2,271億元。本土疫情升溫及俄烏戰事動盪，下週美國聯準會(Fed)也將公布最新會議記錄，種種不確定因素下，仍不宜過度樂觀。

目前電子股成交比重再度拉回逾6成，顯示資金回籠跌深科技股，但除了高估股要逢高調節，漲幅過大的股票也勿追高，抗通膨、高殖利率股仍是當前盤勢首選，尤其法人大戶籌碼集中處相對安全。

半導體測試治具廠穎崴(6515-TW)法人自去年11月開始沿路買進，股價一路走高，我多次推薦穎崴列入投資口袋名單，3/15再度推薦，股價從378元漲到479元，漲幅近3成，尤其提醒拉回就是找買點，上週五(3/25)回測近10日線再買入，短線來回價差又是7％的獲利，目前法人持續買進，預估股價未來還有高點。

週三(3/30)外資買超前十名當中有七檔都是金融股，包括永豐金(2890-TW)、中信金(2891-TW)、開發金(2883-TW)、兆豐金(2886-TW)等，主要就是受惠升息循環啟動，俄烏戰爭若和解，聯準會將可能針對通膨加速升息，金融族群持續受益。

另外，最近躍上股市熱搜字的應該就是「減資」、「分拆」，特斯拉因為宣布分拆股票激勵股價大漲8％，相關車電個股最近股價也很來勁，3/22和大家分享的導線架廠順德(2351-TW)，週三股價奔漲停，短短一個星期漲幅就有14％。

台股最近吹起減資風，光是今年3月以來，包括長榮(2603-TW)、國巨(2327-TW)在內，已經有14檔個股宣布減資，近日還有友達(2409-TW)和冠軍(1806-TW)，但減資並非股價萬靈丹，關鍵還是在於產業前景、獲利。雖然長榮宣布減資後股價拉回，但在半年線附近有撐，尤其有高殖利率保護傘，買盤開始逢低介入，在本週大盤拉回時可以明顯看到航運族群股價相對有表現。

今年前2月航運族群營收皆繳出漂亮成績單，第一季都是淡季不淡，而一旦上海、香港解封及俄烏戰後重啟建設需求，蜂湧而出的交貨量勢必又將把海空航線塞滿，預估4月中下旬就會開始一波運量高潮。此外，美國重新豁免中國352項商品關稅、5月美國長約換約及6月美西碼頭工人換約，緊接著進入傳統旺季，航運將一路旺到年底。

另外，中國大陸宣布要釋放300多萬噸肥料，導致週三相關化肥個股股價重摔，但預估今年原物料價格仍維持高檔，行情不會太快結束，可以等待股價拉回整理後伺機進場，其中又以股價尚未噴發的台肥(1722-TW)為首選。

陽明(2609-TW)海運需求強勁，5月長線換約因客戶急著搶簽約，4月中將提前完成，且有「滿意」的漲幅，新長約部分美國線佔約5成、歐洲線約2成，更多艙位將保留給價格更好的現貨市場；預估在今年第二、三季會有5艘1.1萬TEU新船加入，年底船舶總數將達95艘、運能達71.7萬TEU，且造船計畫持續進行。此外，年底前也有7萬個TEU新櫃會完成招標；陽明今年將配發20元現金股利，今年EPS有望達到65.8元。

鳳凰(5706-TW)受疫情影響，去年合併營收1.49億元，為近18年來低點，但透過處分不動產及轉投資挹注稅後淨利0.77億元、年增6.61倍，去年EPS達1.17元，今年將超額配發現金股息1元及配股1元，顯見對解封後業績回升具強烈信心；鳳凰今年2月營收0.1億元，MoM、YoY同步成長，預期第三季出國旅遊開放，將推升營運大爆發。

中華(2204-TW)受惠商用車銷售增加及業外轉投資中國大陸福建奔馳、裕隆等公司獲利挹注，中華去年合併營收311.25億元，EPS 7.67元創歷年新高，今年將配發5.5元現金股利，殖利率逾9％；中華汽車積極投入新能源車及關鍵技術開發，近期與車輛研究測試中心及多家車電上中下游供應鏈簽署MOU，搶攻國際市場，3月並推出多項優惠方案刺激銷售，今年銷售朝汽車4.4萬輛、電動車8,600輛邁進。

本公司所推薦分析之個別有價證券

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