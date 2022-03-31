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大高雄不動產開發公會第12屆理事長 上揚建設董事長洪光佐 承先啟後

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

高雄市大高雄不動產開發公會3月22日召開第12屆會員大會，並改選42席理監事，最後由上揚建設董事長洪光佐當選理事長，理監事成員六成是新人，有24位曾擔任過高雄市建築經營協會核心幹部，洪光佐表示，願意承擔責任，服務會員，有信心將公會帶領為學習成長的團體。

學習型組織 成立十大委員會

新任理事長洪光佐表示，在此時擔任理事長原不在人生規劃，但既然蒙會員厚愛，必定全力以赴，因為曾任高雄市建築經營協會會長，深感「因為付出而更快樂」，任期內將推動學習型組織，在公會成立十大委員會，以責任制強化委員會運作功能。十大委員會包括建築教育學苑委員會、建築法規政策委員會、公益暨公關委員會、多元媒體委員會、市場資訊委員會、財稅委員會、評議委員會、會務聯誼委員會、新世代委員會、以及夫人聯誼委員會等。這十大委員會將分別由許承凱、郭騰鴻、李正聰、李汪成、蔡紹豪、黃寶娥、鄭福成、陳信安、劉人豪以及李怡臻等10人出任召集人，並設副召集人一名，洪光佐表示，十大委員會盡可能每周開會一次，就各自委員會業務向會員代表報告，召集人任期一年一任，下任由副召集人接任，以委員會平台培育建築人才。

高雄市大高雄不動產開發商公會第12屆理監事當選名單: 理事長上揚建設洪光佐、常務理事分別為祥傑建設吳斐琳、尊邑建設曹釗舜、國城建設洪嘉聰、欽勤建設呂萬卿、得邑建設洪聖泰、合心開發李正聰、新宿建設黃寶娥、皇苑建設郭士菁、安庭建設吳棋春、信誠建設陳信安。

理事有安庭建設吳棋春、信誠建設陳信安、僑晉建設黃文弘、容誠開發郭騰鴻、豪鎂建設李昆昌、高盈建設陳麗如、三松堂建設鄭福成、健暉建設蔡德昌、歐美建設卓昱男、居興建設林育生、皇益建設王獻聰、三發地產楊題銓、金富陞建設吳國隆、侑城建設李汪成、晉有建設黃國哲、全聯建設蘇哲彥、澍陽建設陳開寶、松益發建設解雲松、漢神建設張世昌、泰緯建設盧鵬仁、伊喜建設王南焜、上誠開發蔡紹豪、匯安營造李怡臻、金築建設洪瑞堂。

監事會召集人甲六園建設丁友鴻，常務監事龍陞開發施財明、城揚建設許承凱，監事6人分別為昇旺建設張明人、侯氏建設侯博元、駿永開發曾鐘永、祥傑建設方旺隆、采益建設邱淑珍、筠勝建設李惠珍。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1483+1484期】

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