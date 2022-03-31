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鴻海電動車將開花結果 相關個股啟動營運動能？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

上海封城及台灣本土疫情增加讓台股蒙上一層陰影，指數重新回測年線，量能依然只有2千多億元，本週正值法人季底結帳，下週又有清明連假，盤勢依然是反彈整理型態，手中一些高估股仍應適時減碼，將資金轉向具有防禦價值和高股息的個股。

尤其須堤防投信之前重倉認養轉為棄賣股，去年11月以來投信持續買進的台勝科(3532)，股價從169元漲到376元，近日投信開始棄守連續倒貨，單日賣超2,000張，台勝科股價跌停直接摜破所有短期均線，其他包括華邦電(2344)、南亞科(2408)、威剛(3260)、嘉晶(3016)也須小心。

鴻海(2317)MIH聯盟最近舉辦會員活動日，宣布旗下自行開發的MODELC電動休旅將於10/18開放預購、MODELE電動房車則預計2024年上半投產；才一年多的時間，MIH除了在自動駕駛、資訊安全、電子電器架構等方面建立起標準、模組化，最新發表的電動車參考設計(Reference Design)更幫助生產廠商更加快速製造出一輛電動車，鴻海的電動車競逐賽顯然將開花結果，相關的概念股包括康普(4739)、美琪瑪(4721)、榮炭(6555)、定穎(6251)、怡利電(2497)、耀登(3138)可望受惠。

投信自2月以來持續買進鴻海逾18,000張，目前持續站在買方，鴻海股價也已站上所有短、中期均線，而鴻海旗下富智康(FIH)正打算分拆印度附屬公司(BFIH)在印度掛牌上市，4月開始在印度生產iPhone13，將為鴻海第二季業績增添動能。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1483+1484期】

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