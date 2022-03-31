北美解封 行情怎麼看？

【撰文／王榮旭】

亞洲疫情近期升溫，韓國單日確診突破60萬人，日本單日確診突破4萬人，觀察每一次疫情爆發對於股市衝擊時間越來越短，如防疫概念股亞諾法一天漲停一天跌停，高端疫苗不漲反跌，僅剩部分防疫物資個股點放，歐美國家比亞洲國家領先爆發，Omicron雖傳染力高，但症狀大多屬輕症甚至是無症狀者居多，歐美現階段已陸續解封甚至開放邊境，美國航空公司營運已重回正軌，國內線票價及預訂量已達疫情前水準，隨著解封需求爆發，加上油價高漲，票價居高不下。

歐美航空領先復甦，下半年客運需求回溫

從日、韓疫情大爆發來看，縱然確診數字處在絕對高檔，但醫療量能卻不若前2年失控，看好疫情趨緩後的解封指日可待，從國外航空公司觀察國內航空股，航空雙雄釋出夏季班表，自第二季起載客班數至少多一至兩成，倘若對未來解封需求不看好怎會增開航班?長榮航公布去年獲利1.31元，去年第四季新加入三台777貨機，貨機機隊自5架擴大至8架，帶動Q4業績大幅提升，單季獲利1.42元，反而優於貨機比重較高的華航Q4 EPS1.39元，今年上半年貨運需求持續暢旺，運費及燃油附加費持續向上攀升，股價自年假過後從23.5元漲到35.8元創波段新高，這一波回檔頂多回測季線站回，整理姿態相當高，下半年隨著邊境鬆綁客運需求復甦，全年獲利上看3~4元，股價僅3字頭，本益比仍屬低估。