特斯拉回千元 誰受惠？

【撰文／黃清照】

油價站上百元，許多人又將目光轉往電動車身上，就連科技大廠蘋果都投入電動車的開發，蘋果2014年開始「Project Titan」(泰坦計畫)時，電動車市場也在快速發展。不過，日前天風國際分析師郭明錤聲稱蘋果Apple Car團隊已解散一段時間，如果想成2025年量產Apple Car的目標，至少需要3~6個月才能重組團隊。日前更外傳保時捷與蘋果會面商談，雖然並未有具體結果產出，但令外界最能直接聯想的就是在電動車上的合作，保時捷在福斯集團擔電動車研發的重任，分別與福斯及奧迪以共享平台的方式發展電動車技術，這個策略也成功讓福斯集團旗下多個品牌短時間內推出眾多電動車，未來蘋果是否會加入其中？值得期待。

電動車中最難、也是目前爭議性最大的部分不再於電池，而是在電動車的全自動駕駛能力，目前業內最前端的就屬特斯拉了，CEO馬斯克最近宣佈要開始啟動Master Plan第三階段，將會高度整合特斯拉、Space X和Boring Company三間公司，並讓人工智慧扮演更重要的角色，讓外界開始聯想先前馬斯克預期的2022年特斯拉的Level 5，即為真正的全自動駕駛。特斯拉股價最近表現強勢，加上台股的低軌衛星股全數反彈，電動車及低軌衛星兩族群都是今年具有想像力的黑馬，馬斯克取代川普成為股市明燈。