快訊

挖壕溝卻感染輻射 俄軍緊急撤離車諾比核電廠

桃園4校再爆確診個案 中原大學全校停課10天

Q4獲利季成長的車電股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

2021年財報全數出爐，台灣企業獲利大幅成長，帶動台股成為全球股市前段班，根據萬寶統計，2021年獲利成長200%以上的公司有155家，全年轉虧為盈的有137家，現金殖利率大於10%有58家(股價以3/30計算)，本益比低於9倍的有101家(股價以3/30計算)，2022年Q1經過美國升息、烏俄戰爭、高通膨的利空洗禮後，指數也逐漸築出底部，不過Q2起，將面臨升息循環的開始，今年少了資金行情的力量，轉走基本面業績行情，而其中產業面消費性電子銷售疲軟，必須避開電視、手機、平板、PC、NB、TWS等概念股，而汽車雖然仍有缺料的問題，但需求持續強勁，尤其是電動車，連生產最有效率的特斯拉，MODEL 3從下訂到產出，最快也要等4個月，缺料問題到2023年才會舒緩，因此2022年的選股主軸將在車用電子上，由Q4獲利季增的車電股，是值得注意的方向。

台半與聯電合作拚車用MOSFET高速成長

二極體廠台半(5425)近年致力於發展毛利率較高的車用以及工控領域，其中在車用領域，早在2002年就開始布局，目前包括整流器產品、TVS保護元件都已取得車規認證，並切入多家汽車零組件tier 1供應鏈，目前車用產品佔台半整體二極體營收超過3成。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1483+1484期】

延伸閱讀

電動車概念 股價催油門

ESG浪潮 中鋼總座王錫欽：節能減碳攸關產業興衰存亡

星二代肇事闖禍　羅時豐19歲兒開特斯拉撞倒9車

新北男酒駕打滑自撞安全島 特斯拉瞬間起火燒得焦黑

相關新聞

鏵友益-AOI與自動化設備新兵

隨著電子科技蓬勃發展，半導體、光電、印刷電路板業者皆擴產投資，晶片缺貨持續延燒，為了緩解產能不足，晶圓代工廠大舉投資，預計產能最快2023年開出

大高雄不動產開發公會第12屆理事長 上揚建設董事長洪光佐 承先啟後

高雄市大高雄不動產開發公會3月22日召開第12屆會員大會，並改選42席理監事，最後由上揚建設董事長洪光佐當選理事長，理監事成員六成是新人，有24位曾擔任過高雄市建築經營協會核心幹部

鴻海電動車將開花結果 相關個股啟動營運動能？

上海封城及台灣本土疫情增加讓台股蒙上一層陰影，指數重新回測年線，量能依然只有2千多億元，本週正值法人季底結帳，下週又有清明連假

北美解封 行情怎麼看？

亞洲疫情近期升溫，韓國單日確診突破60萬人，日本單日確診突破4萬人，觀察每一次疫情爆發對於股市衝擊時間越來越短，如防疫概念股亞諾法一天漲停一天跌停

特斯拉回千元 誰受惠？

油價站上百元，許多人又將目光轉往電動車身上，就連科技大廠蘋果都投入電動車的開發，蘋果2014年開始「Project Titan」(泰坦計畫)時，電動車市場也在快速發展

Q4獲利季成長的車電股

2021年財報全數出爐，台灣企業獲利大幅成長，帶動台股成為全球股市前段班，根據萬寶統計，2021年獲利成長200%以上的公司有155家，全年轉虧為盈的有137家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。