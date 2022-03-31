Q4獲利季成長的車電股

【撰文／張文赫】

2021年財報全數出爐，台灣企業獲利大幅成長，帶動台股成為全球股市前段班，根據萬寶統計，2021年獲利成長200%以上的公司有155家，全年轉虧為盈的有137家，現金殖利率大於10%有58家(股價以3/30計算)，本益比低於9倍的有101家(股價以3/30計算)，2022年Q1經過美國升息、烏俄戰爭、高通膨的利空洗禮後，指數也逐漸築出底部，不過Q2起，將面臨升息循環的開始，今年少了資金行情的力量，轉走基本面業績行情，而其中產業面消費性電子銷售疲軟，必須避開電視、手機、平板、PC、NB、TWS等概念股，而汽車雖然仍有缺料的問題，但需求持續強勁，尤其是電動車，連生產最有效率的特斯拉，MODEL 3從下訂到產出，最快也要等4個月，缺料問題到2023年才會舒緩，因此2022年的選股主軸將在車用電子上，由Q4獲利季增的車電股，是值得注意的方向。

台半與聯電合作拚車用MOSFET高速成長

二極體廠台半(5425)近年致力於發展毛利率較高的車用以及工控領域，其中在車用領域，早在2002年就開始布局，目前包括整流器產品、TVS保護元件都已取得車規認證，並切入多家汽車零組件tier 1供應鏈，目前車用產品佔台半整體二極體營收超過3成。