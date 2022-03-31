蔡明彰觀點：俄烏和談有變數 鋼鐵、農糧、電子股價藏玄機

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，傳出俄烏談判有重大進展，俄羅斯讓步，大幅減少在基輔的軍事行動，烏克蘭保證中立，不加入北約，普丁與澤倫斯基有可能舉行會談。

因此週二歐美股市全面大漲，可是最敏感的國際油價盤中曾重挫7％，收盤跌不到2％，而週三亞洲盤交易已出現反彈，同時週三亞洲股市除大中華市場以外，普遍漲幅不如預期，究竟透露什麼玄機。

主要是許多國際大事必須美國說了才算，白宮的反應耐人尋味，解讀俄羅斯撤軍是假，重新部署是真，馬上拜登總統召開五國高峰會，做成加強制裁俄羅斯的決定。

這場戰爭，普丁踢到鐵板，基輔久攻不下，乾脆放棄不打，但澤倫斯基越戰越勇，立場也轉趨強硬，經過五輪談判，雖已看到雙方都有一定的妥協，可是烏克蘭提出的安全保障協議，普丁不見得照單全收，烏克蘭安全保障協議要全民公投，若公投不通過，怎麼達成俄烏和平。

再來，邀請幾個相關國家作為安全協議的保障國，必須在各個國家內立法，當烏克蘭再遭受俄羅斯攻擊，這些保障國要出兵到烏克蘭維持和平，請問有哪個國家願意呢？

萬寶投顧蔡明彰強調，冷靜看待之後，難怪週三亞股漲的不多，國際油價又反彈了。

俄烏衝突瞬息萬變，千萬不要情緒看待，尤其台股馬上清明4天假期，說不定清明過後，情勢180度變化。理性從產業基本面分析，在俄烏戰爭前，西德州原油92美元、布蘭特原油94美元，週二傳出和談重大進展，使油價一度大跌9美元，西德州曾跌破100美元，但收盤就站回100美元關卡。

因為英美決定對俄羅斯嚴厲制裁，油價當然獲得支撐，畢竟俄烏和談達成協議，歐盟將跟俄羅斯的能源進一步交易，不符合美國的利益。另外，美國已逐步疫情解封，對原油需求強勁，原油庫存大降300萬桶，石油輸出國家組織將在3月31日集會，不會大幅增加原油生產。OPEC認為即使俄烏衝突使油價漲到110美元，也不必增加生產。

從基本面研判，國際油價仍會維持在100美元以上，如果國際油價在100美元以上，受惠俄烏戰爭的大宗商品仍有行情，反之油價跌破戰爭前的價位，俄烏戰爭將結束，發戰爭財的股票就落幕了。

週二美國股市這波逆勢漲最凶的能源、鋼鐵、肥料相關股票，雖然收盤下跌，但都出現下影線的紅K，表示股價急跌有人接，這種下影線紅K的股票很容易翻臉像翻書，只要傳出俄烏和談有變數，馬上股價又大漲。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股這波發戰爭財的指標，鋼鐵的中鋼(2002-TW)、中鴻(2014-TW)，農糧的東鹼(1708-TW)、台肥(1722-TW)、惠光(6508-TW)等5檔。中鋼、中鴻今年來股價上漲10％，東鹼今年來更大漲70％，惠光漲30％，台肥漲7％，如此績效都打敗大盤及電子股的負報酬。

分析鋼鐵業景氣，先看上游原料鐵礦石。大連鐵礦石期貨現在每噸880元人民幣，創2021年8月以來新高，去年為了達成碳中和目標及舉辦北京冬奧，中央政策打壓鐵礦石，從每噸1,358元人民幣跌到509元人民幣，腰斬有餘，如今反彈創八個月高點，當然有實際需求，不全然是受到俄烏戰爭影響。中鋼、中鴻的第二季盤價預料都會反映產業基本面而調漲，估計中鴻第二季營收QoQ將增加20％～30％。

投信重壓電子股，造成今年第一季操盤績效不佳，許多去年國內股票型基金報酬率40％以上，但今年第一季變成兩位數負報酬，績效壓力之下，投信記取第一季的教訓，第二季選股會有重大調整。中鴻成為投信第二季扭轉績效的指標，3月投信大買中鴻近五萬張。

全球糧食危機迫在眉睫，俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯都禁止肥料出口，因此這波化肥價格大漲將持續很長一段時間。

中國本月投放300萬噸肥料供農民春耕，漲幅最大的氯化鉀下跌，但硫酸鉀續漲，顯示農民種植意願增加，種植面積加大，硫酸鉀與氯化鉀都是鉀肥，但硫酸鉀適用的範圍較廣。

中國大陸肥料股週三多數收盤下跌，但收紅K，表示低檔有買盤。東鹼產品是硫酸鉀，產業正向發展，但波段漲幅太大，且屢次創驚人天量，當沖盛行，週三跌停，不過距離上次全球糧食危機的2008年，東鹼已沈寂15年，這次又遇上千載難逢的肥料大漲價，行情不會這麼快結束。

有些指標性電子股卻是開高走低或利多不漲。記憶體美光上季財報優於預期，盤後大漲4％。可是週三華邦電(2344-TW)、旺宏(2337-TW)收跌，南亞科(2408-TW)漲不到1％，因為第二季整體DRAM價格跌幅約0％～5％，庫存上升，市場供過於求，PC、手機、筆電終端需求降溫，尤其PC、DRAM價格第二季擴大到跌幅3％～8％，不排除進一步惡化，面板報價第二季仍看跌。面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)已跌深，又有高殖利率，但從週三表現仍是漲不起來。

萬寶投顧蔡明彰強調，現在最令人擔憂的是手機第二季需求黯淡。受通膨的消費排擠，蘋果傳出砍單，但蘋果有硬體、服務、內容各種產品，股價沒跌，但苦了蘋果供應鏈，第二季訂單減少，營收不看好。

更苦是非蘋手機，中國手機第一季出貨量崩了，QoQ衰退9.5％，YoY衰退7.5％，而去年第一季智慧型手機出貨YoY大幅成長99％，表示中國手機景氣拐點出現了。

而中國市佔前四名都是非蘋手機，因此外資罕見三降聯發科(2454-TW)，評等降至中立，目標價降至1,050元，也下修今、明兩年EPS2％及10％。

全球前十大IC設計，台廠佔了四名。聯發科為手機晶片龍頭，聯發科與聯詠(3034-TW)驅動IC分別第四及第六名，去年EPS分別大賺七個及六個股本。聯發科今年配息73元，為台股配息王，但股價今年來都下跌逾2成，為近幾年罕見現象，應是忠實警告今年手機產業景氣將衰退了。

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