東鹼狂飆5成 化肥股還有誰是漏網之魚？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，中國疫情多點爆發，繼深圳、東莞封城，上海也因為疫情升溫分區控管篩檢，形同半封城。首當其衝的是台積電在上海的松江廠，以8吋晶圓代工為主，台積電反映疫情利空大跌2.3%，今天光台積電一檔就貢獻大盤一半以上，但從前年新冠疫情爆發以來，每一次疫情升溫股市反應越來越小，今天就連陸、港股也沒有因為疫情而大跌，反而收盤時雙雙收紅。

台股早盤一度大跌近300點，確實反應過度，大盤今天的回檔有漲多修正的味道，3月低點16800附近反彈上來，大盤其實已經漲了快1000點，上周接近季線17900點成交量萎縮，市場明顯缺乏追價意願。本周是3月最後一周，也是第一季季底，稍有風吹草動，市場湧現賣壓不足為奇，與3月初帶量跌破年線不同的是，今天大盤回測年線，量縮拉出下影線，代表整體賣壓並不重。

上周專欄分析，大盤在上有鍋蓋下有鐵板子的情況下，本周將量縮震盪。第二季多頭主流股將會領先大盤冒出頭，股價會說話，電動車供應鏈是少數領先大盤創高的電子。

2月俄烏戰爭之後油價大漲，當時專欄就看好電動車滲透率會加速提升，現在最新消息是各大車廠全面推電動車，但需求遠高於供給，交車時間都拉到明年。所以即使特斯拉上海廠可能遭到半封城政策影響產量，但也只是遞延出貨，並沒有影響中長期的趨勢。今天特斯拉供應鏈例如康普(4739-TW)、健和欣(3003-TW)及華孚(6235-TW)不但沒有跌還都收紅；貿聯-KY(3665-TW)莫名急跌反而是機會。

貿聯去年EPS 15.22元創下歷史次高，今年合併INBG，營收及獲利將會創下新高，估計今年EPS挑戰24~26元，目前股價不到300元，幾乎是本益比最低的特斯拉概念股。

此外，台積電車用晶片在第一季大量產出，緩解去年以來的缺貨潮，估計第二季車用零組件動能也會跟著增強，車用二極體成為內資法人3月以來積極布局的對象。包括台半(5425-TW)、朋程(8255-TW)及強茂(2481-TW)股價已整理半年，第二季有機會轉強。

尤其強茂8吋新產能即將開出，包括第三代半導體產品碳化矽二極體也將陸續出貨，去年EPS 5.66元創下歷史新高，今年EPS上看7~8元，股價不到100元，也是本益比偏低的電動車概念股。

萬寶投顧王榮旭指出，3月底冒出頭的還有不少傳產，例如航運、鋼鐵及化肥股，在第二季的走勢都值得期待。中國疫情升溫導致亞洲供應鏈再度受阻，運價恐怕再走高，今天不論貨櫃、散裝及航空全都開低走高、由黑翻紅，其中航空優於貨櫃沒有變，因為疫情升溫航空貨運更加暢旺，疫情降溫客運將會復甦，貨櫃及航空股價強弱差異明顯。貨櫃輪長榮(2603-TW)跌破季線回測半年線與年線，反觀長榮航(2618-TW)今天早盤才破月線馬上又站回。

另外，散裝載運農糧，4月進進入南美洲農糧盛產旺季，支撐散裝運價。去年EPS達11.05元的慧洋(2637-TW)擁有最大數量團隊與最多節能船，受惠運價上漲程度高，另一方面受到高油價的影響，則是比同業低，今年EPS上看14~16元，後市看好。

同時擁有散裝與化肥概念東鹼(1708-TW)，2月EPS達到0.57元，股價今天再度大漲，3月以來已經漲近5成；同期間，化肥農藥惠光(6508-TW)與台肥(1722-TW)分跌上漲3成及1成，未來補漲空間大。

尤其台肥是國內最大化肥廠，手中又擁有全台52萬坪土地，南港與新竹精華地已經進行活化，未來開發潛在的利益龐大，股價是化肥股中除了東鹼之外，少數有外資投信聯手買超的股票，後市值得追蹤，還有更多潛力股分析，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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