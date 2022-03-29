蔡明彰觀點：俄烏戰爭變成餐桌戰爭 3檔農糧、3檔散裝大行情

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，雖然本土疫情升溫及上海封城壓抑台股回測年線，但最影響後市仍是俄烏戰爭及通膨。

3月26日，俄羅斯國防部宣稱，對烏克蘭特別軍事行動第一階段完成，未來聚焦烏東的頓巴斯地區，普丁找下台階，要取得某些成果，才能對人民交代。烏克蘭澤倫斯基總統也會妥協，但承認頓巴斯地區需交由公投，是戰爭是否結束的一大變數。

萬寶投顧蔡明彰強調，全球股市在俄烏戰爭上半場主要反映兩部分。第一，戰況進展。戰爭越激烈，股市大跌。和談有望，則股市大漲。第二，西方制裁俄羅斯，動作越大，股市越跌。

下半場將反映戰爭帶來的通膨，俄烏戰爭使石油、天然氣、黃小玉的供給減少，但制裁的化肥供需吃緊，推升全球核心物價能源及食品，估計美國CPI馬上破8％，並且持續數個月，民怨高漲，拜登總統目前支持率慘摔到40％，歷史新低，11月8日期中選舉，民主黨恐敗選，拜登跛腳，2024年連任困難。

聯準會被迫下重手，5月恐升息二碼，高盛估5月及6月都升息二碼，花旗甚至認為今年有四次都升息二碼。

每次股市反應都不一樣，3月15日第1次升息前，美國股市下跌，升息利空出盡後強彈。5月3日第2次若升息二碼，美股將先漲後跌，因為科技股第二季及第三季獲利受衝擊，預料10年期公債收益率來到2.75％，2年及10年期收益率可能倒掛，目前差距不到20個基點，預告美國經濟有衰退風險。

台灣CPI很快將站上3％，央行升息一碼後，今年仍有再升息空間，台股第一季將是負報酬，展望第二季，台股將陷入區間。

各國已準備與新冠病毒共存，遠距商機減少的大方向不會改變，加上俄烏戰爭使需求減少，面板、筆電、手機、顯卡，是電子產品四大雷區，第二季EPS將較第一季衰退，QoQ不排除衰退二位數，暫不要碰。

俄烏戰爭使原物料第一季營運優於預期，5月及6月聯準會可能加大升息幅度，第二季EPS QoQ成長，尤其鋼鐵及農糧，清明長假前拉回找切入點。

股價會說話，鋼鐵股今年來漲10％，漲幅領先各類股。化肥東鹼(1708-TW)今年來大漲近70％，並且帶動相關農糧股。金融股今年來漲幅7％，成防禦資金集結重鎮。投資人今年第一季手上沒有這些股票，就沒有優於大盤的績效。

萬寶投顧蔡明彰強調，格局決定結局，投資人要提升國際視野，俄烏戰爭經濟制裁的最大贏家是北美的美國及加拿大。歐盟進口俄羅斯天然氣佔40％，美歐達成協議，歐盟2027年結束對俄國的依賴，美國取代俄羅斯的供給缺口，一個大型終端運送天然氣LNG的基礎設施耗資10億美元，目前美國有12個項目，但卡在資金不足，未來是推動基建的優先對象。

天然氣有關設施提振鋼鐵需求，美國鋼鐵、紐柯鋼鐵、克利夫蘭克里夫今年來漲幅分別52％、35％及42％，績效勝過能源股艾克森美孚的27％及雪佛龍的39％。

加拿大有能源、農產品、化肥，成最受惠國家，當然積極配合美國制裁俄羅斯。加拿大股市今年來漲4％，少數正報酬的國際股市。加拿大的NTR是全世界第一大產量鉀肥公司，今年來大漲40％，美國化肥廠MOS漲70％、IPI大漲110％、CF漲50％。

化肥股績效是全球各產業大黑馬，因為俄羅斯及白俄羅斯出口鉀肥佔全球4成，目前出口大減，使春耕供需出現重大缺口，鉀肥今年來狂漲30％，自2020年來更大漲三倍。

以農產品生產大國巴西為例，2月備妥肥料的農民僅28％，去年同期43％，因而全力追價，巴西鉀肥現貨每噸1,100美元，創歷史新高。中國鉀肥去年合約價230美元，今年590美元，大漲1.6倍，加拿大鉀肥產量世界第一，最近傳出美國下階段制裁俄羅斯肥料，全球肥料價格啟動再一波漲勢。

萬寶投顧蔡明彰強調，全世界食品價格指數2月已創歷史新高，超越2008年金融海嘯前的上次全球糧食危機，俄烏戰爭變成餐桌戰爭。

俄羅斯、烏克蘭、阿根廷、埃及等多國已禁止糧食出口，七大工業國高峰會警告全球糧食危機，今年春耕不足，小麥、玉米、生長週期180天後收成不足引發糧荒，糧荒前食物價格大漲，更助長通膨，糧食危機在全球股市的先行指標是農糧龍頭大漲。

全球四大糧商ABCD，依英文字母順序分別為ADM、邦吉、嘉吉及法國路易達孚，控制全球80％糧食，行事低調的四大糧商實際影響力大於蘋果、特斯拉，人類可以不用手機、電動車，但不能不吃飯，ABCD四大糧商只有ADM、邦吉股票上市，今年來漲32％及21％，目前漲勢有開始加速跡象。

ADM價位93美元，已超過2008年上次糧食危機高點的46美元，那次ADM大漲230％，顯然這次才剛熱身，ADM為世界第一穀物處理廠，最大黃豆壓碎處理及玉米添加物。股神巴菲特長期持有ADM，他兒子加入董事局。

從2008年以來的15年，不曾再創高的台股農糧股，有台肥(1722-TW)、東鹼(1708-TW)、惠光(6508-TW)3檔，分別台肥161.5元，東鹼78.2元，惠光52.5元，這次農糧15年來最大行情，以這三檔為焦點。

東鹼產品為硫酸鉀原料氯化鉀，為品種最廣泛使用的鉀肥，也是這次漲幅最大的化肥，該公司原料來自北美，不受戰爭影響，9成外銷，可隨國際行情順利轉嫁給客戶，今年EPS可望創15年來最高，估4元，本益比15倍。

台肥產品尿素以內銷為主，由中東供應原料，去年EPS 3.1元，創7年高，配息2.8元，殖利率3.7％，該公司為知名資產股，擁有土地市價1,700億元，約17個股本，享有較高本益比20倍，若下半年國內通膨急速上升，使資產股評價提高，台肥本益比再調升。

惠光產品為植物保護保護劑俗稱農藥，佔營收60％，地工膜佔營收40％，去年EPS估3.8元，可望創掛牌新高。地工膜為亞洲龍頭，以大陸市場為主，與中國農業息息相關。

萬寶投顧蔡明彰強調，全球糧食危機有一個隱藏版贏家，為載送穀物、肥料的中小型散裝輪。

今年來整體BDI指數才漲16％，但巴拿馬型BPI、極限輕便型BSI指數今年來大漲32％。看來今年台航(2617-TW)、慧洋-KY(2637-TW)、四維航(5608-TW)，以中小型船舶為主的散裝輪，上半年成長性將優於整體散裝輪。

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