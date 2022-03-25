電動車vs低軌衛星 潛藏低本益比黑馬股

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，美股短線漲多拉回，大盤今天最後小跌32點，留了快100點的下影線，台股對於利空反應持續鈍化，未來幾天不排除大盤再往季線17900點挑戰，但量能仍壓在3000以下，行情不會V型反轉，依舊是上有鍋蓋下有鐵板的區間震盪格局。

5月美國可能再升息兩碼，俄烏和談也遙遙無期，全球物價高漲通膨升溫，導致市場觀望的氣氛很高，台股量縮恐怕成為常態，資金不足無法類股全面大漲，輪動表現成為盤面的特色。

上周大漲的航運、鋼鐵本周熄火，資金流向電子，例如上週專欄分析看好的電動車族群，受惠油價的大漲，電動車購買意願快速提升，國內電動車電池廠例如康普(4739-TW)與美琪瑪(4721)去年EPS分別達到4.6元、4.8元，都創下歷史新高，而且年增率幾乎達到2倍，今年鎳價狂飆可望拉抬硫酸鎳的加工量及價格估計今年EPS上看7元，獲利成長性高，股價也領先大盤即將再創新高。

康普本益比拉到接近25倍，電動車相關供應鏈也可望比價向上，例如貿聯-KY(3665-TW)、朋程(8255-TW)、健和興(3003-TW)、高力(8996-TW)及華孚(6235-TW)都值得留意。

貿聯是特斯拉車用線束主要供應商，前期看好貿聯受惠俄烏戰爭導致全球最大車用線束供應商在俄烏的生產停擺，隨著特斯拉歐洲超級工廠開幕，貿聯將迎來更多訂單，估計今年EPS挑戰24~26元，本益比約13倍偏低，這波股價果真領先創高，最近這幾天幾乎沒有什麼拉回，整理姿態很高，隨時會再漲。

另外，車用二極體隨著車用晶片缺貨在第一季底緩解，第二季拉貨動能可望回升，包括朋程(8255-TW)、強茂(2481-TW)及台半(5425-TW)皆可留意。車用二極體族群整理時間已經長達半年，隨著強茂新產品及新產能陸續開出，今年EPS上看8元，本益比僅12~13倍。

萬寶投顧王榮旭指出，今年上半年馬斯克旗下SpaceX新一代衛星陸續發射，估計今明年每年將發射2500至3000顆低軌衛星，由於新一代衛星為了增加傳輸量，體積比變大，搭載的零組件也更多，有利SpaceX的供應商，例如昇達科(3491-TW)、台揚(2314-TW)及華通(2313-TW)。

昇達科今年在衛星產品大單挹注之下，EPS可望從去年的4.13元，大增到今年的6~7元；兒去年EPS虧損1.97元的台揚，今年也可望由虧轉盈，估計EPS 1~2元；華通是目前SpaceX星鏈計畫中主要PCB供應商，包括衛星與地面接收站設備，PCB都由華通獨家供應。

華通去年EPS 4.31元，估計今年EPS挑戰5~5.5元，由於今年業績將創下新高，但股價去年以來沒什麼漲到，連2年前的高點54.7元都還沒有突破。同為SpaceX概念股的昇達科與台揚，本益比高達25到30倍，目前本益比10倍的華通實在委屈。

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