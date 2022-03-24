內資季底作帳 這些股最後衝刺？

【撰文／陳子榕】

中國大陸深圳本週開始陸續復工，激勵電子族群走強，晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)股價步步墊高，其中聯電受到美國政府招手，希望聯電到美國汽車重鎮底特律設12吋晶圓廠，製造生產車用晶片就近供應，如果投資敲定，那將是上千億元的投資案，也會是聯電在美國的第一間工廠，但即便美國政府提供補助，聯電成熟製程的毛利和人事成本是否划算，還真的要好好打一下算盤了。

目前大盤打出漂亮的W型態，指數站上月均線，技術面日KD持續往上，指數有望震盪向上，投資人可以好好把握右肩反彈行情，尋找基本面佳、殖利率高、抗通膨個股來卡位，尤其距離3月底只剩7個交易日，投信已經連續34天買超台股，季底作帳行情有望在最後這幾天發動。

投信上週買超第一名是開發金(2883)，上週五(3/18)單日就買進了124,026張，而包括開發金、中信金(2891)、玉山金(2884)、第一金(2892)、合庫金(5880)在內的金融股，法人上週買超金額也都超過4億元。

如果以買超張數來看，投信上週買超前十大則包括了中鋼(2002)、長榮航(2618)、陽明(2609)、裕民(2606)四檔傳產股，買超張數都在7,800張以上，明顯地航運族群占多數。