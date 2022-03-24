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烏克蘭宣稱戰事再傳捷報 又一俄羅斯高階將領陣亡

鋼鐵、農糧掀漲價效應 還有漏網之魚？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

俄烏戰爭衝突至今近一個月，全球原物料報價大洗盤，俄羅斯、烏克蘭皆是鋼鐵生產大國，每年鋼材出口超過四千萬噸，主要出口歐洲地區，受到戰爭影響烏克蘭剛產已進入停產，俄羅斯鋼鐵雖未受制裁，但因遭逐出SWIFT導致出口受限，歐洲只能尋求替代來源，鋼鐵市況失衡使得報價持續上揚，隨著原物料成本高漲，中鋼公佈4月份、第二季內銷盤價，各鋼種價格每公噸上漲1500~2400元，中鴻上週五4月份內銷和5-6月份外銷盤價同樣大漲，熱軋和冷軋鋼品每公噸漲2300元。

鋼鐵人再起，大成鋼大鳥慢飛

中鋼去年獲利4.02元，日前公佈自結2月稅前淨利41.96億，累積前2月稅前EPS0.61元，隨著3、4月盤價逐月向上，帶動新一輪鋼品漲勢，營收可望重返成長軌道，Q1營收有望挑戰歷史同期新高，股價自2/25公佈配發3.1元現金股利後，股價跳空大漲後緩步墊高。中鴻去年全年EPS4.42元，今年受惠鋼鐵市況供不應求，中鴻受惠集團資源掌握料源，受惠內外銷報價持續上揚，今年上半年展望仍樂觀，投信連日買超，股價創波段新高到48.8元，打出半年底部型態。先前LME鎳價因期貨價格飆漲超過10萬美元，近日LME鎳價連4天跌停板，鎳價短線暴漲暴跌失真，但俄羅斯是全球鎳第三大生產國，戰火持續延燒勢必影響出口，整體需求仍是樂觀看待，不鏽鋼大成鋼(2027) 擁有低價庫存最受惠，先前漲到56.3元後回檔，今、明年將有新產線開出，全年獲利挑戰七元，具低本益比題材保護，股價站穩月線後隨時再攻。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1482期】

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